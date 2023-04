Tuchel este încrezător că Mane va reveni la cel mai bun nivel. Atacantul nu a înscris niciun gol anul acesta, în tricoul celor de la Bayern

Sadio Mane a marcat ultimul său gol pentru Bayern pe 29 octombrie, într-un meci cu Mainz (6-2), dar apoi a suferit o accidentare gravă, fractură de peroneu drept, şi a fost indisponibil trei luni şi jumătate, ratând şi Cupa Mondială din Qatar. El a revenit pe teren de aproape o lună, dar randamentul său este departe de cel avut la Liverpool.



Tuchel l-a titularizat pe Mane, 31 ani, în meciul de sâmbătă cu Freiburg (1-0), pentru prima oară în ultimele şase luni şi ar putea juca în primul 11 şi în meciul cu Manchester City, din prima manşă a sferturilor Ligii Campionilor, în absenţa lui Eric Choupo-Moting.



Nu am nicio îndoială în privinţa abilităţilor lui Mane. El a venit la Munchen după şase ani petrecuţi la un club unde ştia totul. Îi trebuie timp pentru adaptare, este normal. Mai trebuie să-şi ajusteze automatismele cu colegii de echipă. El are toată încrederea mea. Nu este decât o chestiune de timp. Odată ce va înscrie, totul va merge mai bine, a declarat Tuchel.



Oliver Kahn, preşedintele Consiliului de administraţie al lui Bayern, a opinat că Mane se confruntă cu o mai mare concurenţă la clubul bavarez: La Liverpool, Sadio a excelat ca aripă, dar nu a avut o concurenţă veritabilă. La noi, concurenţa pe postul lui este enormă. Este o situaţie cu care nu era obişnuit şi trebuie să se adapteze.



Sadio Mane a marcat totuşi un gol în acest an, în meciul naţionalei sale Senegal contra Mozambicului (5-1), disputat pe 24 martie în preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni.



Contra lui City, Mane a marcat 10 goluri în 19 meciuri, iar fanii bavarezi speră că o va face din nou marţi în meciul de pe Etihad Stadium, scrie Agerpres.

