Trupa Feelings, o nouă surpriză muzicală pentru fani. Cum a luat naștere “LOVE STORY EVIDENT”: „E pe vibe-ul nostru, cu sentimente și multă energie”

Trupa Feelings revine cu single fresh, “LOVE STORY EVIDENT”! E cu și despre dragoste, numai bună pentru acest început de toamnă. Lucrurile bune nu necesită planificare riguroasă și, aproape niciodată, nu se întamplă când îți dorești, ci exact atunci când te aștepți mai puțin, chiar și atunci când vine vorba de iubire. Când apare persoana potrivită în viața ta, va avea o influență atât de puternică, încât toată viața ta se va schimba și totul va avea sens. Relația cu acest om îți va întoarce lumea de jos în sus în cel mai magic mod. Privind în ochii celuilalt, vei știi cu siguranță că „It’s all about feelings”. Asta au vrut să transmită și băieții în cea mai recentă piesă, lansată pe data de 17 octombrie 2022.

Membrii trupei Feelings au vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre cea mai nouă piesă pe care au lansat-o în urmă cu câteva zile. Cei opt băcăuani au revenit în fața fanilor, după o lungă perioadă de timp, cu o nouă poveste de dragoste plină de energie, exact pe stilul și vibe-ul lor caracteristic.

„După o pauză de studio am revenit cu un single nou nouț, perfect pentru toamna aceasta. E pe vibe-ul nostru, cu feelings și multă energie. Ideea piesei ne-a venit după ce ne-am mai linistit puțin în ultima perioadă și am zis să ne transpunem energia de scenă într-un cadru de studio. Asta s-a transformat în single-ul recent lansat “LOVE STORY EVIDENT”, proiect la care am fost ajutați și de prieteni și colegi din industrie. E un groove mișto de funk, unul din genurile noastre preferate, e de dragoste și e cosmetizat subtil cu instrumente fresh. Până acum am primit recenzii foarte bune, prietenii ne-au spus că piesa transmite bună dispoziție, iar pe noi ne bucura extrem sentimentul. Acum abia așteptăm să-l cântăm și live la evenimente, pentru ca tot scena e locul unde noi ne simțim cel mai bine, iar de acolo ne luam feedback-ul în timp real!”, au spus membrii Trupei Feelings, pentru Spectacola.

