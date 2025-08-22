Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri că a cerut ajutorul Statelor Unite, în timp ce aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei este perturbată de atacurile ucrainene asupra infrastrucurilor energetice ruseşti.

"I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba", a transmis Orban într-un mesaj postat pe Facebook de partidul său, Fidesz. El a adăugat că Trump i-a răspuns exprimându-şi sprijinul şi a făcut public mesajul pe care i l-a transmis liderul de la Casa Albă.



"Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten", a scris Trump în răspunsul pe care i l-a trimis premierului conservator ungar.

Atac ucrainean asupra unei infrastructuri a oleoductului





Furnizarea de petrol rusesc prin conducta Drujba a fost oprită la începutul acestei săptămâni după un atac ucrainean asupra unei infrastructuri a oleoductului. Situaţia a fost apoi remediată, dar un nou atac ucrainean a întrerupt acum din nou fluxul de petrol prin aceeaşi conductă.



Conform guvernelor de la Budapesta şi Bratislava, un atac ucrainean cu drone a avariat o staţie de pompare a conductei, iar reparaţiile vor dura mai multe zile, estimând că transportul petrolului prin conducta Drujba ar putea fi reluat în aproximativ cinci zile.

Ungaria şi Slovacia au trimis CE o scrisoare în care îi solicită să intervină





Ungaria şi Slovacia au trimis Comisiei Europene o scrisoare în care îi solicită să intervină pe lângă Ucraina pentru a opri atacurile asupra conductei Drujba. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a reproşat Comisiei Europene că rămâne tăcută în această chestiune.



Budapesta a protestat şi faţă de Kiev, unde ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga i-a răspuns să se plângă pe lângă "prietenii săi de la Moscova". Compania petrolieră ungară MOL a asigurat într-un comunicat că "securitate aprovizionării continuă să fie garantată", relatează agenţiile AFP şi EFE citate de Agerpres.

