Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"

Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat că nu intenționează să retragă trupele americane din Polonia și a promis că va sprijini Varșovia „pe deplin”, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele naționalist polonez, Karol Nawrocki.

Nawrocki, susținut de partidul populist de dreapta Lege și Justiție, care a guvernat Polonia între 2015 și 2023, a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile prezidențiale, promovând un slogan inspirat de stilul lui Trump: „Polonia pe primul loc, polonezii pe primul loc”.

Înainte de scrutin, istoricul devenit politician a avut deja o întrevedere cu Trump, obținând susținerea prețioasă a președintelui american și prezentându-se ca un lider capabil să apere interesele Poloniei în relația cu administrația conservatoare de la Washington.

"Dacă este cazul, putem să punem mai multe trupe acolo, dacă ei vor; de mult timp își doresc să aibă o prezență mai mare"

În Biroul Oval, Trump a lăudat victoria lui Nawrocki într-o „cursă destul de dură, destul de urâtă”, adăugând: „Nu susțin prea mulți oameni, dar l-am susținut pe el și am fost foarte mândru de asta, de munca pe care a făcut-o.”

Referitor la prezența militară americană în Polonia, Trump a subliniat că nu există planuri de retragere, în ciuda speculațiilor despre posibile schimbări în structura forțelor SUA în Europa. „Dacă este cazul, putem să punem mai multe trupe acolo, dacă ei vor; de mult timp își doresc să aibă o prezență mai mare”, a glumit președintele. El a adăugat că SUA „nu s-au gândit niciodată la retragerea soldaților din Polonia”, deși au existat discuții similare referitoare la alte țări.

„Suntem alături de Polonia pe deplin și o vom ajuta să se apere”, a afirmat Trump, elogind cheltuielile de apărare ale Varșoviei, cele mai ridicate din cadrul NATO.

În ceea ce privește negocierile Rusia-Ucraina, Trump a afirmat că Vladimir Putin va trebui să decidă următorii pași, adăugând: „dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că lucrurile se vor întâmpla”.

Cu doar câteva ore înaintea întâlnirii Trump-Nawrocki, Polonia a mobilizat propriile aeronave și pe cele ale aliaților pentru a monitoriza spațiul aerian în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei, care a implicat peste 500 de lovituri pe întreg teritoriul țării.

Înainte de vizita Washington - prima sa deplasare internațională de la preluarea mandatului luna trecută - Nawrocki a găzduit la Varșovia un summit cu liderii din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina. De asemenea, a purtat discuții telefonice cu alți lideri europeni pentru a se pregăti pentru întrevederea cu Trump, dorind ca Polonia să joace un rol mai larg în reprezentarea intereselor regionale.

Vizita însă a evidențiat tensiunile cu premierul Donald Tusk

Vizita însă a evidențiat tensiunile cu premierul centrist al Poloniei, Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European. Nawrocki, critic vehement al lui Tusk, a declarat că va continua să susțină Kievul, dar se opune aderării Ucrainei la NATO și susține restrângerea beneficiilor acordate refugiaților ucraineni în Polonia.

Cu puțin timp înainte de summitul din Alaska dintre Trump și Putin, Nawrocki a participat la o convorbire telefonică cu președintele american, excluzându-l pe Tusk, care reprezentase Polonia în discuții similare. Se pare că Nawrocki a fost invitat personal de Trump.

Această decizie l-a marginalizat pe Tusk, care a fost redus la rolul de participant în apeluri pregătitoare și de debriefing cu alți lideri europeni.

Polonia nu a trimis ulterior niciun reprezentant la întrevederea de nivel înalt dintre Zelenski și Trump, ceea ce a dus la acuzații reciproce între cele două tabere pentru absența din discuții.

„O nouă deschidere” în relațiile bilaterale

Conflictul dintre președinte și premier a ieșit în evidență înainte de vizita la Casa Albă, când miniștrii au cerut repetat lui Nawrocki să urmeze linia guvernului în discuțiile cu Trump.

Consilierii președintelui au argumentat însă că vizita reprezintă „o nouă deschidere” în relațiile bilaterale, deteriorate de comentariile critice ale lui Tusk și ale miniștrilor săi la adresa lui Trump.

În paralel, un memoriu de o pagină cu recomandările guvernului pentru președinte a fost scurs în presă. Consilierii prezidențiali l-au ironizat, comparând documentul cu „o lucrare de colegiu”, considerând insistența ministerială drept „impertinentă”.

Nawrocki nu a invitat niciun oficial guvernamental în delegația sa, încălcând tradiția conform căreia un ministru adjunct ar participa la întâlnirile președintelui în străinătate. Consilierul său pentru politică externă, Marcin Przydacz, a precizat că va trimite în schimb un memoriu pentru a ține guvernul la curent cu evoluțiile.

Chiar dacă s-a întâlnit cu Trump miercuri, Tusk a anunțat că va reprezenta Polonia la ședința hibridă a „coaliției celor dispuși” joi.

Diviziunile interne riscă să slăbească influența Poloniei în modelarea răspunsului european la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, după ce țara a găzduit peste un milion de refugiați și a devenit un punct cheie pentru livrările militare și umanitare către vecinul afectat de război, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News