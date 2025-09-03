Data publicării:

Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa Foto: Agerpres
Sursa Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, a promis Poloniei sprijin total și a exclus retragerea trupelor americane, în cadrul unei întâlniri cu președintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă.

Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat că nu intenționează să retragă trupele americane din Polonia și a promis că va sprijini Varșovia „pe deplin”, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele naționalist polonez, Karol Nawrocki.

Nawrocki, susținut de partidul populist de dreapta Lege și Justiție, care a guvernat Polonia între 2015 și 2023, a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile prezidențiale, promovând un slogan inspirat de stilul lui Trump: „Polonia pe primul loc, polonezii pe primul loc”.

Înainte de scrutin, istoricul devenit politician a avut deja o întrevedere cu Trump, obținând susținerea prețioasă a președintelui american și prezentându-se ca un lider capabil să apere interesele Poloniei în relația cu administrația conservatoare de la Washington.

"Dacă este cazul, putem să punem mai multe trupe acolo, dacă ei vor; de mult timp își doresc să aibă o prezență mai mare"

În Biroul Oval, Trump a lăudat victoria lui Nawrocki într-o „cursă destul de dură, destul de urâtă”, adăugând: „Nu susțin prea mulți oameni, dar l-am susținut pe el și am fost foarte mândru de asta, de munca pe care a făcut-o.”

Referitor la prezența militară americană în Polonia, Trump a subliniat că nu există planuri de retragere, în ciuda speculațiilor despre posibile schimbări în structura forțelor SUA în Europa. „Dacă este cazul, putem să punem mai multe trupe acolo, dacă ei vor; de mult timp își doresc să aibă o prezență mai mare”, a glumit președintele. El a adăugat că SUA „nu s-au gândit niciodată la retragerea soldaților din Polonia”, deși au existat discuții similare referitoare la alte țări.

„Suntem alături de Polonia pe deplin și o vom ajuta să se apere”, a afirmat Trump, elogind cheltuielile de apărare ale Varșoviei, cele mai ridicate din cadrul NATO.

În ceea ce privește negocierile Rusia-Ucraina, Trump a afirmat că Vladimir Putin va trebui să decidă următorii pași, adăugând: „dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că lucrurile se vor întâmpla”.

Cu doar câteva ore înaintea întâlnirii Trump-Nawrocki, Polonia a mobilizat propriile aeronave și pe cele ale aliaților pentru a monitoriza spațiul aerian în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei, care a implicat peste 500 de lovituri pe întreg teritoriul țării.

Înainte de vizita Washington - prima sa deplasare internațională de la preluarea mandatului luna trecută - Nawrocki a găzduit la Varșovia un summit cu liderii din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina. De asemenea, a purtat discuții telefonice cu alți lideri europeni pentru a se pregăti pentru întrevederea cu Trump, dorind ca Polonia să joace un rol mai larg în reprezentarea intereselor regionale.

Vizita însă a evidențiat tensiunile cu premierul Donald Tusk

Vizita însă a evidențiat tensiunile cu premierul centrist al Poloniei, Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European. Nawrocki, critic vehement al lui Tusk, a declarat că va continua să susțină Kievul, dar se opune aderării Ucrainei la NATO și susține restrângerea beneficiilor acordate refugiaților ucraineni în Polonia.

Cu puțin timp înainte de summitul din Alaska dintre Trump și Putin, Nawrocki a participat la o convorbire telefonică cu președintele american, excluzându-l pe Tusk, care reprezentase Polonia în discuții similare. Se pare că Nawrocki a fost invitat personal de Trump.

Această decizie l-a marginalizat pe Tusk, care a fost redus la rolul de participant în apeluri pregătitoare și de debriefing cu alți lideri europeni.

Polonia nu a trimis ulterior niciun reprezentant la întrevederea de nivel înalt dintre Zelenski și Trump, ceea ce a dus la acuzații reciproce între cele două tabere pentru absența din discuții.

„O nouă deschidere” în relațiile bilaterale

Conflictul dintre președinte și premier a ieșit în evidență înainte de vizita la Casa Albă, când miniștrii au cerut repetat lui Nawrocki să urmeze linia guvernului în discuțiile cu Trump.

Consilierii președintelui au argumentat însă că vizita reprezintă „o nouă deschidere” în relațiile bilaterale, deteriorate de comentariile critice ale lui Tusk și ale miniștrilor săi la adresa lui Trump.

În paralel, un memoriu de o pagină cu recomandările guvernului pentru președinte a fost scurs în presă. Consilierii prezidențiali l-au ironizat, comparând documentul cu „o lucrare de colegiu”, considerând insistența ministerială drept „impertinentă”.

Nawrocki nu a invitat niciun oficial guvernamental în delegația sa, încălcând tradiția conform căreia un ministru adjunct ar participa la întâlnirile președintelui în străinătate. Consilierul său pentru politică externă, Marcin Przydacz, a precizat că va trimite în schimb un memoriu pentru a ține guvernul la curent cu evoluțiile.

Chiar dacă s-a întâlnit cu Trump miercuri, Tusk a anunțat că va reprezenta Polonia la ședința hibridă a „coaliției celor dispuși” joi.

Diviziunile interne riscă să slăbească influența Poloniei în modelarea răspunsului european la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, după ce țara a găzduit peste un milion de refugiați și a devenit un punct cheie pentru livrările militare și umanitare către vecinul afectat de război, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
03 sep 2025, 23:55
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
03 sep 2025, 23:59
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
03 sep 2025, 23:19
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE
03 sep 2025, 22:11
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
03 sep 2025, 22:15
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
03 sep 2025, 22:12
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
03 sep 2025, 21:05
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE
03 sep 2025, 18:10
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
03 sep 2025, 17:58
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
03 sep 2025, 17:19
Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing
03 sep 2025, 17:17
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
03 sep 2025, 15:19
Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican
03 sep 2025, 14:07
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
03 sep 2025, 14:08
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
03 sep 2025, 12:55
Reacția Kremlinului, după ce Trump a sugerat că Putin conspiră împotriva SUA cu Xi și Kim
03 sep 2025, 10:32
Cântăreaţa Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune. Ce le-a spus fanilor
03 sep 2025, 09:59
Președintele Xi Jinping, la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit”
03 sep 2025, 08:51
Karol Nawrocki a ajuns în SUA și va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi președinți vor lua prânzul împreună / foto în articol
03 sep 2025, 08:33
Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron
03 sep 2025, 00:00
Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat
02 sep 2025, 23:51
Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate
02 sep 2025, 23:41
Un bărbat de 89 de ani și-a găsit sfârșitul din cauza unei creme de corp
02 sep 2025, 22:04
O țară din Europa reia acordarea vizelor pentru ruși după o pauză de trei ani
02 sep 2025, 21:09
Pregătiri pentru invazie? China forează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
02 sep 2025, 19:14
Anexarea unei părți din Cisiordania, pe agenda lui Netanyahu. Răspuns la recunoașterea statului palestinian
02 sep 2025, 17:21
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Nicio înțelegere pentru o întâlnire cu Zelenski
02 sep 2025, 16:33
Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski
02 sep 2025, 16:55
Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile
02 sep 2025, 17:07
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
02 sep 2025, 15:52
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”
02 sep 2025, 15:34
Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE
02 sep 2025, 15:23
Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța
02 sep 2025, 14:35
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Cele mai noi știri
acum 45 de minute
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
acum 52 de minute
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
acum 56 de minute
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
pe 3 Septembrie 2025
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
pe 3 Septembrie 2025
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
pe 3 Septembrie 2025
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
pe 3 Septembrie 2025
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
pe 3 Septembrie 2025
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
pe 3 Septembrie 2025
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel