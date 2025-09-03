Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla

Donald Trump le-a spus jurnaliștilor, conform Reuters, că dacă Vladimir Putin nu răspunde așteptărilor privind încheierea negociată a războiului din Ucraina, ”ceva se va întâmpla”.

”El (Putin) ştie care este poziţia mea (...) În funcţie de decizia pe care o va lua, voi fi mulţumit sau nemulţumit, iar dacă noi nu vom fi mulţumiţi, atunci ceva se va întâmpla” a declarat Donald Trump, ale cărui eforturi de mediere între Rusia şi Ucraina nu au dat rezultate până în prezent.

Președintele american a adăugat: ”Voi vorbi cu el în zilele următoare şi voi şti exact ce se întâmplă”. Cu referire la această ultimă afirmație, Casa Albă a precizat că prin ”el”, Donald Trump s-a referit la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu la Vladimir Putin.

În 22 august, Donald Trump dădea un termen de două săptămâni pentru noi informații despre situația războiului Rusia - Ucraina. El remarca o ură imensă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Președintele american spunea că are două variante pe masă: fie abandonează încercările de mediere și le spune: este lupta voastră, fie impune sancțiuni masive Rusiei. El mai spunea că ”nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, reproșându-i lipsa de flexibilitate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News