Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea

Cei doi președinți s-au mai întâlnit anterior pe 15 august, la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, într-o rundă de negocieri care, deși intensă, nu a produs un acord concret. Dimpotrivă, ulterior întrevederii, Rusia și-a amplificat atacurile asupra Ucrainei, în pofida promisiunii unui viitor dialog direct între Putin și Zelenski, posibil mediat de Trump. Evoluțiile recente de pe front l-au determinat însă pe liderul american să-și regândească strategia, întărind sprijinul pentru Kiev. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție la România TV.

„Viktor Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea. Atenție, vorbim aici de ‘Orban cel rău’, de la vecinii maghiari, nu de ‘Orban cel bun’ de la Cotroceni. Vă dați seama de relevanța Ungariei în acest moment între Statele Unite și Federația Rusă? Noi trebuie să privim cu mare atenție ce se întâmplă. Oricine face pace în Ucraina e un câștig pentru întreaga omenire.

Ok, o să spuneți că Putin l-a acceptat pe Orban pentru că este agentul său la nivel înalt în Uniunea Europeană și în NATO. Asta e de înțeles. Totuși, l-a acceptat Donald Trump, președintele Statelor Unite. Apropo, Orban a fost unul dintre primii lideri din lume care s-a văzut cu Donald Trump la Casa Albă, după realegerea sa. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să ne intereseze. Ungaria devine clar mai relevantă.

Orban are relații foarte bune cu americanii, iar în tot acest timp România, cu ajutorul președintelui Iohannis, a fost pusă pe radarul african. Hakuna matata! Ne dorim să se termine totul cum trebuie. Să dea Dumnezeu să se termine acest dezastru numit războiul din Ucraina. Dacă nu o să se termine cum trebuie, într-un final, Statele Unite și Federația Rusă s-au întâlnit la Orban, nu în altă parte”, a comentat Bogdan Chirieac.