€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:46 31 Oct 2025

Trump respinge cererea lui Orban legată de sancțiunile petroliere impuse Rusiei: Nu i-am acordat derogarea
Autor: Tiberiu Vasile

Trump respinge cererea lui Orban legată de sancțiunile petroliere impuse Rusiei: Nu i-am acordat derogarea Sursa foto: Agerpres | Trump respinge cererea lui Orban: Nu i-am acordat derogarea
 

Președintele american Donald Trump a confirmat că nu a aprobat cererea premierului ungar Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, cu doar câteva zile înaintea vizitei liderului de la Budapesta la Casa Albă.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, în timpul unei confesiuni adresate reporterilor la bordul avionului prezidenţial, că nu a acordat Ungariei derogarea solicitată de premierul Viktor Orban privind sancţiunile asupra petrolului rusesc. Declaraţia intervine cu puţin timp înaintea vizitei oficiale a lui Orban la Washington, programată pentru 7 noiembrie.

Întrebat despre solicitarea venită din partea liderului de la Budapesta, Trump a recunoscut că Orban i-a cerut o excepţie, dar a subliniat că aceasta nu i-a fost acordată. „A cerut, într-adevăr, o derogare. Noi nu i-am acordat-o. Dar el a cerut-o. E un prieten de-al meu şi a cerut o derogare”, a spus preşedintele SUA, potrivit Fox News.

Vizita lui Viktor Orban la Casa Albă are, după cum semnalează presa, un puternic substrat economic: oficialii maghiari aşteaptă rezultate concrete pentru economia ţării. Discuţiile programate vor acoperi domenii precum energia, industria de apărare, economia şi finanţele, dar şi chestiuni diplomatie şi de securitate, inclusiv modalităţi de soluţionare a războiului din Ucraina şi pregătirile pentru viitorul Summit de Pace de la Budapesta, conform Daily News Hungary.

Un punct sensibil al negocierilor

Un punct sensibil al negocierilor va fi efectul sancţiunilor aplicate Rusiei asupra securităţii energetice a Europei centrale. Orban a tot atras atenţia că restricţiile impuse companiilor din sectorul energetic pot afecta serios competitivitatea economică a statelor europene dependente de livrările ruseşti, motiv pentru care intenţionează să readucă în discuţie această temă la întâlnirea cu Trump.

La rândul lor, oficialii americani au cerut ţărilor dependente de energie rusească să identifice şi să implementeze soluţii rapide de reducere a acelei dependenţe; Matt Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a menţionat recent că state precum Ungaria, Turcia şi Slovacia trebuie să elaboreze planuri în acest sens.

Relaţia dintre Trump şi Orban a inclus deja schimburi directe

Relaţia dintre Trump şi Orban a inclus deja schimburi directe: cei doi au discutat telefonic în septembrie, când Orban a insistat asupra excepţiilor pentru importurile energetice ale Ungariei. De partea cealaltă, administraţia americană a anunţat recent sancţiuni suplimentare împotriva unor companii energetice ruseşti, măsură criticată de liderul maghiar ca fiind „o greşeală”.

În această atmosferă, întâlnirea de la Casa Albă capătă valenţe atât politice, cât şi economice: rezultatele discuţiilor vor putea influenţa nu doar viitorul relaţiilor bilaterale dintre SUA şi Ungaria, ci şi planurile europene privind diversificarea surselor de energie şi eforturile diplomatice legate de criza din Ucraina.

CITEȘTE ȘI: Orban caută sprijin la Trump: Vrea excepții de la sancțiunile SUA contra Lukoil și Rosneft

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
viktor orban
sua
ungaria
sanctiuni Rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Halloween de coșmar într-un cartier rezidențial: Un minor de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat după ce a fost alungat de la colindat
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Mașină de pompieri, răsturnată în drum spre intervenție
Publicat acum 2 ore si 32 minute
La ce sumă ar ajunge noile teste nucleare americane anunțate de Trump
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Tichete de masă majorate, salariul minim mai așteaptă. Unde s-au împotmolit discuțiile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close