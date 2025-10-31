Trump respinge cererea lui Orban legată de sancțiunile petroliere impuse Rusiei: Nu i-am acordat derogarea

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, în timpul unei confesiuni adresate reporterilor la bordul avionului prezidenţial, că nu a acordat Ungariei derogarea solicitată de premierul Viktor Orban privind sancţiunile asupra petrolului rusesc. Declaraţia intervine cu puţin timp înaintea vizitei oficiale a lui Orban la Washington, programată pentru 7 noiembrie.

Întrebat despre solicitarea venită din partea liderului de la Budapesta, Trump a recunoscut că Orban i-a cerut o excepţie, dar a subliniat că aceasta nu i-a fost acordată. „A cerut, într-adevăr, o derogare. Noi nu i-am acordat-o. Dar el a cerut-o. E un prieten de-al meu şi a cerut o derogare”, a spus preşedintele SUA, potrivit Fox News.

Vizita lui Viktor Orban la Casa Albă are, după cum semnalează presa, un puternic substrat economic: oficialii maghiari aşteaptă rezultate concrete pentru economia ţării. Discuţiile programate vor acoperi domenii precum energia, industria de apărare, economia şi finanţele, dar şi chestiuni diplomatie şi de securitate, inclusiv modalităţi de soluţionare a războiului din Ucraina şi pregătirile pentru viitorul Summit de Pace de la Budapesta, conform Daily News Hungary.

Un punct sensibil al negocierilor va fi efectul sancţiunilor aplicate Rusiei asupra securităţii energetice a Europei centrale. Orban a tot atras atenţia că restricţiile impuse companiilor din sectorul energetic pot afecta serios competitivitatea economică a statelor europene dependente de livrările ruseşti, motiv pentru care intenţionează să readucă în discuţie această temă la întâlnirea cu Trump.

La rândul lor, oficialii americani au cerut ţărilor dependente de energie rusească să identifice şi să implementeze soluţii rapide de reducere a acelei dependenţe; Matt Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a menţionat recent că state precum Ungaria, Turcia şi Slovacia trebuie să elaboreze planuri în acest sens.

Relaţia dintre Trump şi Orban a inclus deja schimburi directe: cei doi au discutat telefonic în septembrie, când Orban a insistat asupra excepţiilor pentru importurile energetice ale Ungariei. De partea cealaltă, administraţia americană a anunţat recent sancţiuni suplimentare împotriva unor companii energetice ruseşti, măsură criticată de liderul maghiar ca fiind „o greşeală”.

În această atmosferă, întâlnirea de la Casa Albă capătă valenţe atât politice, cât şi economice: rezultatele discuţiilor vor putea influenţa nu doar viitorul relaţiilor bilaterale dintre SUA şi Ungaria, ci şi planurile europene privind diversificarea surselor de energie şi eforturile diplomatice legate de criza din Ucraina.

