Data actualizării: 19:50 30 Oct 2025 | Data publicării: 19:49 30 Oct 2025

Orban caută sprijin la Trump: Vrea excepții de la sancțiunile SUA contra Lukoil și Rosneft
Autor: Andrei Itu

trump_orban_65952100 Sursa foto: Agerpres
 

Ungaria dorește să fie scutită de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft, pentru a putea continua importurile de petrol și gaze naturale din Rusia.

Subiectul urmează să fie discutat de premierul ungar Viktor Orbán în cadrul întâlnirii cu președintele american Donald Trump, programată pentru 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat joi șeful de cabinet al lui Orbán, Gergely Gulyás, citat de agenția EFE.

"Obiectivul nostru este ca preşedintele Trump să îşi menţină poziţia (cu privire la situaţia specială a Budapestei) şi ca Ungaria să poată beneficia de o excepţie în sancţiunile americane", chiar dacă ultimele sancţiuni ale SUA contra Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol şi gaz natural din Rusia, a declarat presei oficialul ungar.

Trump a recunoscut că Ungaria este un caz particular

Donald Trump a recunoscut recent că Ungaria se află într-o situație particulară, fiind o țară fără ieșire la mare și cu o producție internă insuficientă de petrol și gaze naturale pentru a-și acoperi necesarul energetic, ceea ce o face dependentă de importuri.

O posibilă alternativă pentru aprovizionarea cu petrol ar fi conducta Adria, care traversează Croația, însă guvernul ungar acuză autoritățile croate că percep taxe de tranzit prea ridicate și susține că, oricum, capacitatea acestei conducte nu este suficientă pentru nevoile țării.

Sancţiuni contra Rosneft şi Lukoil

Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat pe data de 22 octombrie sancţiuni contra a două mari companii petroliere din Rusia, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns cu privire la "lipsa unui angajament serios din partea Rusiei faţă de un proces de pace menit să pună capăt războiului în Ucraina", notează Agerpres.

Citește și - Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale

viktor orban
donald trump
lukoil
rosneft
sanctiuni SUA
