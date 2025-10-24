Trump răspunde sfidării lui Putin privind sancțiunile economice: Vedem noi peste șase luni

Președintele american Donald Trump a reacționat joi într-un mod ferm și provocator la declarațiile omologului său rus Vladimir Putin, care minimalizase impactul noilor sancțiuni economice aplicate de Washington sectorului energetic al Rusiei, potrivit Kyiv Post.

„Mă bucur că se simte așa”, a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni cum stau lucrurile. Să vedem cum se desfășoară totul”, a adăugat el, sugerând că efectele sancțiunilor vor deveni cât se poate de dure și vizibile doar în timp.

Replica președintelui american a venit la scurt timp după ce Vladimir Putin a descris sancțiunile drept un „gest neprietenos” ce „nu va afecta semnificativ bunăstarea economică a Rusiei”. Tensiunile dintre Washington și Moscova au escaladat pe fondul anunțului unui nou pachet de sancțiuni și al anulării unui summit planificat, ca urmare a continuării invaziei ruse în Ucraina.

Deși impactul financiar imediat al măsurilor poate fi limitat, sancțiunile transmit un semnal clar al presiunii crescânde exercitate de Casa Albă asupra Moscovei, cu scopul de a impulsiona negocieri de pace, un obiectiv pe care Trump a recunoscut că nu l-a putut atinge „doar prin discuții bune” cu Putin.

Sprijinul republicanilor

Abordarea dură a președintelui a fost rapid susținută de senatori republicani, care au cerut întărirea sancțiunilor. Senatorul Lindsey Graham a scris pe platforma X (fostul Twitter): „Putin pretinde că e imun la sancțiunile americane. Așa cum a spus președintele Trump, timpul va arăta adevărul.” Graham a propus totodată sancționarea celor care cumpără petrol rusesc, avertizând că aceștia „nu ar trebui să se creadă imuni” și că se va vedea dacă vor fi „la fel de relaxați în câteva luni.”

Liderii comisiilor pentru Apărare din Senat și Camera Reprezentanților, senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers, au emis o declarație comună, salutând sancțiunile, dar cerând și măsuri suplimentare: interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia, utilizarea activelor rusești înghețate în SUA și Europa pentru sprijinirea Ucrainei și livrarea de rachete Tomahawk și Taurus cu rază lungă către Kiev. „Dotarea Ucrainei cu sisteme de atac suplimentare și autorizarea folosirii lor împotriva țintelor militare din Rusia ar întări poziția Ucrainei la masa negocierilor și ar aduce mai aproape viziunea președintelui Trump pentru o pace durabilă”, au afirmat cei doi lideri republicani.

Între timp, Putin a avertizat că orice lovitură pe teritoriul rus va primi un răspuns „foarte serios, dacă nu chiar devastator”.

Criticile democraților

În contrast, mai mulți senatori democrați au criticat aplicarea selectivă a sancțiunilor, acuzând administrația Trump că sabotează eficiența măsurilor prin inacțiune față de state precum China, care reprezintă „adevărata problemă”. Senatorii Elizabeth Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen și Angela Alsobrooks au trimis o scrisoare către secretarii de stat și al Trezoreriei, reclamând „eșec vizibil în aplicarea sancțiunilor”, în contextul continuării livrărilor de gaz natural lichefiat din proiectul Arctic LNG 2 al Rusiei către China.

„Ceea ce a început ca un test al credibilității americane a devenit un eșec flagrant al aplicării sancțiunilor, care încurajează Rusia și China și subminează securitatea noastră națională”, au avertizat democrații. Aceștia au reproșat Trezoreriei că a reluat sancțiunile împotriva companiilor petroliere ruse doar după „o pauză inexplicabilă de nouă luni” și au subliniat că fiecare transport de gaz rusesc care ajunge în China fără consecințe „trimite un mesaj clar: avertismentele Statelor Unite nu mai au greutate”, atrăgând atenția că regimul de sancțiuni riscă să-și piardă eficiența din cauza inacțiunii, conform Kyiv Post.