Trump: Putem uita de NATO. Ce răspuns a dat la concesiile pe care ar trebui să le facă Putin

Oficialii ucraineni au declarat miercuri că sunt pregătiți să aprobe un acord-cadru privind mineralele cu Statele Unite, însă succesul acestuia va depinde de discuțiile cu președintele Donald Trump. Acordul, în baza căruia Kievul ar ceda o parte din veniturile obținute din resursele sale minerale către un fond controlat în comun cu SUA, este esențial pentru eforturile Ucrainei de a obține sprijin ferm din partea lui Trump.

"Ați făcut afaceri cu multe persoane de-a lungul vieții, ați negociat cu oameni față în față – este președintele Putin diferit în vreun fel?", a întrebat un jurnalist în cadrul conferinței de presă.

"E un tip foarte inteligent. E o persoană foarte șireată. Dar am avut de-a face și cu alți oameni... am avut de-a face cu niște oameni foarte răi. Dar vă spun, în ceea ce privește acest subiect, trebuie să înțelegeți că, din punctul meu de vedere, el nu avea nicio intenție de a pune capăt acestui război. Cred că și-a dorit totul. Când am fost ales, am vorbit și cred că vom ajunge la un acord. Nu pot garanta asta. Un acord este un acord. Se pot întâmpla multe lucruri nebunești într-o negociere, nu-i așa? Dar cred că vom ajunge la un acord. Dacă nu aș fi fost ales, cred că el ar fi continuat să avanseze în Ucraina și, pe o perioadă mai lungă, foarte mulți oameni ar fi fost uciși. Războiul ar fi durat ceva timp. Am un mare respect pentru luptătorii din Ucraina, sunt luptători de elită (...)", a spus Donald Trump în conferința de presă.

"Va trebui președintele Putin să facă concesii?", a mai întrebat un jurnalist.

"Da, va trebui, va trebui, nu are de ales. Și cred că, datorită faptului că am fost aleși, acest război se va încheia. De asemenea, cred că, dacă nu am fi câștigat alegerile – dacă această administrație nu ar fi câștigat în mod categoric – războiul ar fi continuat mult timp și el ar fi vrut să ia totul. Marea întrebare pentru mine a fost: vrea să ia totul? Dar, motivul... și ucrainenii sunt buni luptători, trebuie să recunosc, însă fără echipament, fără echipamentul nostru – noi avem cel mai bun echipament din lume – fără el, totul s-ar fi terminat foarte repede", a mai declarat Trump.

Întrebat ce concesii ar vrea să vadă, Trump a spus că: "Nu vreau să încep acum, dar pot să vă spun că NATO... puteți uita de asta. Cred că probabil acesta a fost motivul pentru care a început totul".

