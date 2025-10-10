Victorie diplomatică majoră: Trump, în turneu istoric în Egipt, Israel și posibil Gaza. Va vorbi în Parlamentul israelian

Președintele american Donald Trump este așteptat să efectueze o vizită în Egipt și Israel în curând, după ce Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului în Gaza, aflat în prezent în așteptarea aprobării oficiale din partea cabinetului israelian.

"Orientul Mijlociu s-a unit pentru prima dată în 3.000 de ani. Cred că veți vedea lucruri formidabile săptămâna viitoare"

Trump a declarat joi dimineață pentru publicația New York Post că „lucruri extraordinare” urmează să se întâmple săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu - în contextul în care se pregătește să călătorească în regiune, după ce a intermediat eliberarea a zeci de ostatici israelieni deținuți de Hamas.

„A fost o perioadă extraordinară pentru Israel și pentru Orientul Mijlociu, iar probabil voi merge acolo duminică, duminică seara”, a spus Trump într-o scurtă conversație telefonică, la câteva ore după anunțul privind „prima fază” a acordului dintre statul evreu și gruparea islamistă.

„Cred că veți vedea lucruri formidabile săptămâna viitoare. A fost o perioadă uimitoare. Întreaga lume s-a unit, dar Orientul Mijlociu s-a unit pentru prima dată în 3.000 de ani”, a adăugat el.

Potrivit unui oficial american, aproximativ 20 de ostatici israelieni în viață urmează să fie eliberați luni, iar rămășițele altor 28, decedați în timpul celor doi ani de captivitate, vor fi predate ulterior.

"Președintele este foarte încântat să vină în Egipt, și acesta este planul - să sosească săptămâna viitoare"

Tot joi, Trump a spus că intenționează să meargă și în Egipt pentru a participa la ceremonia de semnare a acordului, iar Casa Albă lucrează intens la stabilirea detaliilor acestei vizite planificate în grabă.

Acordul urmează să fie semnat la Sharm el-Sheikh, în Egipt, iar Trump a primit invitații din partea mai multor lideri regionali pentru a fi prezent la eveniment.

Emisarul american Steve Witkoff a confirmat, de asemenea, că Trump va călători săptămâna viitoare în Egipt, la invitația președintelui Abdel Fattah el-Sisi, pentru a participa la ceremoniile care marchează acordul de încetare a focului în Gaza.

„Președintele este foarte încântat să vină în Egipt, și acesta este planul - să sosească săptămâna viitoare”, a spus Witkoff în timpul unei întâlniri cu Sisi, într-un videoclip difuzat de președinția egipteană.

Biroul lui Sisi a precizat că acesta l-a invitat pe Trump „să participe la celebrarea care va avea loc în Egipt pentru a marca încheierea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza”, a cărui primă fază a fost semnată în timpul negocierilor din Egipt.

Planul Trump în 20 de puncte și o posibilă vizită și în Fâșia Gaza

Pe 29 septembrie, Trump a prezentat un plan de pace în 20 de puncte pentru Gaza, care prevede eliberarea tuturor captivilor israelieni în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, o încetare permanentă a focului și retragerea treptată a forțelor israeliene din întreaga Fâșie Gaza.

„Odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, membrii Hamas care se angajează la coexistență pașnică și la depunerea armelor vor beneficia de amnistie”, se arată în planul de pace al lui Trump. „Cei care doresc să părăsească Gaza vor primi trecere sigură către țările care îi primesc.”

Faza a doua a planului prevede formarea unui nou mecanism de guvernare în Gaza, fără participarea Hamas, crearea unei forțe de securitate compuse din palestinieni și trupe din țări arabe și islamice, precum și dezarmarea completă a Hamas.

Planul mai stipulează că noile autorități și reconstrucția Fâșiei Gaza vor fi finanțate de state arabe și musulmane, cu o implicare limitată a Autorității Palestiniene.

Țările arabe și musulmane au primit favorabil planul, deși mai mulți oficiali au subliniat că numeroase detalii necesită negocieri suplimentare pentru implementare deplină.

Trump le-a spus jurnaliștilor miercuri după-amiază că intenționează să meargă în Egipt, unde negocierile de pace se desfășoară în stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, dar ar putea face și alte opriri, inclusiv în Fâșia Gaza, notează New York Post.

Forță de menținere a păcii în Gaza și un guvern tehnocrat, apolitic. Consiliul Păcii, prezidat de Trump, îl va avea în componență și pe Tony Blair

El a prezentat încetarea luptelor drept un pas major spre pacea regională - continuând inițiativa diplomatică din primul său mandat, prin care a facilitat normalizarea relațiilor dintre Israel și patru state arabe. În al doilea mandat, Trump a încercat să extindă această listă, incluzând Arabia Saudită și Siria.

Printre aspectele încă nerezolvate ale planului se numără contribuțiile internaționale la o forță de menținere a păcii în Gaza și componența unui viitor guvern tehnocrat, apolitic, fără implicarea Hamas.

Guvernul de tranziție ar urma să fie supravegheat de un Consiliu al Păcii, prezidat de Trump, din care ar face parte și fostul premier britanic Tony Blair.

Planul, care exclude relocarea forțată a populației, a fost rezultatul unui an de negocieri intense și propuneri controversate, în timpul cărora Trump sugerase la un moment dat transformarea litoralului Gazei într-o „Riviera a Orientului Mijlociu” sub administrare americană.

Acordul a fost încheiat cu aproximativ 36 de ore înainte de anunțul de vineri dimineață privind câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace - o distincție pentru care numeroși republicani și aliați externi ai lui Trump i-au cerut public nominalizarea.

Netanyahu l-a invitat pe Trump să se adreseze Parlamentului israelian

Între timp, președintele Israelului, Isaac Herzog, a confirmat joi că Trump va vizita Israelul „în zilele următoare”, menționând că vizita are loc „pe fondul progreselor semnificative în negocierile pentru eliberarea ostaticilor.”

Presa israeliană, inclusiv postul public KAN, a relatat anterior că vizita lui Trump este programată în contextul anunțului privind încetarea focului.

Israelul a început joi pregătirile pentru sosirea președintelui american, planificată pentru săptămâna viitoare, după ce s-a confirmat că Israelul și Hamas au aprobat „prima fază” a planului său.

Conform postului KAN, Trump urmează să aterizeze duminică la ora 15:00, participând la o ceremonie pe aeroportul Ben Gurion, apoi la evenimente la Knesset și la Zidul Plângerii. Plecarea sa este estimată pentru ora 23:00 în aceeași seară.

Trump declarase miercuri, înainte de încheierea acordului, că intenționează să viziteze Orientul Mijlociu dacă se ajunge la o înțelegere: „Vom pleca probabil duminică, poate sâmbătă.”

Vizita președintelui ar urma să fie scurtă, însă, potrivit Ynet, durata acesteia ar putea depinde de momentul eliberării celor 48 de ostatici rămași în Gaza.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat că acesta a avut o convorbire „emoționantă și caldă” cu Trump după ce Hamas a acceptat prima fază a planului american pentru încheierea războiului, invitându-l totodată pe liderul american să se adreseze Parlamentului israelian.

„Voi face cu siguranță asta dacă își doresc,” a declarat Trump pentru Axios.

Casa Albă a precizat miercuri că Trump ar putea pleca spre regiune după un control medical programat vineri.

Într-o scrisoare adresată președintelui american, familiile ostaticilor l-au invitat să țină un discurs în Piața Ostaticilor din Tel Aviv

Într-o scrisoare adresată președintelui american, organizația Hostages and Missing Families Forum l-a invitat să țină un discurs în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, exprimându-și recunoștința: „Am fi profund onorați dacă ați accepta să vă întâlniți cu noi în timpul vizitei dumneavoastră în Israel.”

„Avem nevoie doar de oportunitatea de a vă privi în ochi și de a exprima ceea ce cuvintele nu pot reda pe deplin: că ne-ați redat familiile și, odată cu ele, speranța”, se arată în scrisoare.

Trump nu a răspuns încă invitației.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a susținut apelul grupului, scriind pe X: „Nu există nimic mai potrivit, mai simbolic și mai emoționant decât un discurs al președintelui Trump în Piața Ostaticilor, odată cu revenirea acestora acasă. Ar fi un moment istoric. Felicit familiile pentru inițiativă.”

Piața Ostaticilor a fost plină de israelieni care îl lăudau Trump. Locuitorii din Gaza au ieșit și ei pe străzi pentru a sărbători

Joi dimineață, Piața Ostaticilor a fost plină de israelieni care îl lăudau pe liderul american.

„Am știut că Trump îi va aduce înapoi pe ostatici, și asta s-a întâmplat, din fericire,” a spus unul dintre participanți. „Am avut încredere în guvernul nostru, dar Dumnezeu a vrut asta, iar Trump a dat un impuls decisiv pentru ca lucrurile să se întâmple aici.”

Ynet a relatat că președintele SUA și echipa sa vor fi cazați la Hotelul King David din Ierusalim, unde sunt găzduite frecvent delegații internaționale și lideri de stat. Se estimează că delegația americană va ocupa două etaje ale hotelului, iar oaspeții actuali vor fi relocați.

Un oficial de rang înalt al Hamas, Izzat al-Risheq, a declarat că „încetarea focului este rodul sacrificiilor uriașe și al răbdării legendare a poporului nostru, precum și al forței și rezistenței mișcării.”

După anunțul lui Trump privind acordul de încetare a focului, locuitorii din Gaza au ieșit pe străzi pentru a sărbători, mulți dintre ei plângând și strigând „Allahu Akbar” („Dumnezeu este Mare”), exprimându-și speranța că războiul s-a încheiat și că se vor putea întoarce acasă, potrivit The Times of Israel.