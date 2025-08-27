Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că miliardarul finanțator George Soros și fiul său ar trebui inculpați conform Legii privind organizațiile influențate și corupte de racket (RICO).

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui acuzați conform RICO pentru sprijinul lor acordat protestelor violente și multor alte lucruri, pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii.

Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America, fără să-i dăm vreodată șansa de a „RESPIRA” și de a fi LIBERĂ. Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Fiți atenți, vă urmărim! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Foto: Agerpres

