Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat la Paris că Donald Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, în pofida eforturilor occidentale de a reduce dependența energetică de Moscova și de a termina războiul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, la Paris, că liderul de la Casa Albă, Donald Trump, este „foarte nemulțumit” de faptul că statele europene continuă să importe petrol din Rusia. Declarația a fost făcută după întâlnirea „Coaliției Voinței”, care reunește țările ce sprijină Ucraina, discuțiile incluzând și o videoconferință cu Trump.

"El este foarte nemulţumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa", a spus Zelenski, menționând explicit Ungaria și Slovacia, două guverne care refuză să susțină Kievul în conflictul cu Moscova. Relațiile sale cu Viktor Orban și Robert Fico rămân tensionate, pe fondul pozițiilor acestora.

"Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten"

Președintele Emmanuel Macron a confirmat observațiile omologului ucrainean, arătând că Washingtonul a criticat deciziile Budapestei și Bratislavei de a continua importurile din Rusia. "Preşedintele Trump şi administraţia americană au dezaprobat (...) alegerile făcute de două ţări membre ale UE care continuă să cumpere petrol rusesc", a subliniat liderul francez.

Macron a apreciat această poziție, subliniind că o coordonare strânsă între SUA și Uniunea Europeană poate pune presiune asupra statelor care încalcă sancțiunile. În opinia sa, „alinierea americano-europeană va fi foarte eficientă pentru încetarea acestor practici”.

La rândul său, Zelenski a adăugat că "aceste două ţări s-au plâns preşedintelui Trump" după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, inclusiv asupra conductei Drujba, care aprovizionează Ungaria și Slovacia.

Pe acest fond, premierul ungar Viktor Orban a cerut recent sprijinul lui Trump printr-o scrisoare, denunțând bombardamentele asupra conductei. Liderul american i-a răspuns prietenos: "Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten".

Zelenski i-a solicitat lui Trump să discute cu Orban pentru a nu mai bloca negocierile de aderare a Ucrainei la UE

În paralel, Zelenski i-a solicitat lui Trump să discute cu Orban pentru a nu mai bloca negocierile de aderare a Ucrainei la UE, proces pe care Budapesta îl frânează invocând probleme legate de minoritatea maghiară din Transcarpatia și de conflictul său cu Bruxelles-ul privind fondurile europene.

Dacă Orban a vizitat Kievul o singură dată de la începutul războiului, omologul său slovac, Robert Fico, a refuzat complet să se deplaseze în Ucraina. Acesta s-a remarcat prin critici dure la adresa lui Zelenski, pe care l-a descris drept „un actor de comedie care minte cum respiră”. Totuși, cei doi urmează să se întâlnească abia vineri în vestul Ucrainei, la 3 ani de la declanșare conflictului.

La finalul reuniunii de la Paris, Macron a precizat că 26 de state din „Coaliția Voinței” au convenit să pună la dispoziția Kievului o forță de reasigurare, cu prezență „la sol, pe mare sau în aer”, destinată să ofere garanții de securitate în eventualitatea unui acord de încetare a focului. Moscova, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, a avertizat însă că respinge orice scenariu care implică desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, conform Agerpres.

