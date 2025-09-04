Ce au hotărât Zelenski și liderii europeni la Paris. Mesajul președintelui ucrainean pentru Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la o întâlnire cu lideri europeni și ai NATO la Palatul Élysée din Paris, joi, 4 septembrie. Evenimentul a fost organizat de președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer, sub egida „Coaliției celor dornici”, un grup informal de aproximativ 30 de țări care susțin Ucraina în fața agresiunii ruse.

Sprijin pentru Ucraina

Zelenski a transmis, după întâlnire, că liderii a peste 30 de țări au discutat modalități concrete de a sprijini Ucraina, de a consolida securitatea și de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

„Întâlnirea de astăzi a Coaliției celor dornici a fost urmată de lideri prezenți fizic și online. Peste 30 de țări, toate unite de același obiectiv: să pună capăt acestui război printr-o pace fiabilă și o securitate pe termen lung.

Am discutat în detaliu despre disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Am coordonat pozițiile și am revizuit elementele garanțiilor de securitate. Sunt recunoscător tuturor pentru înțelegerea faptului că principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a transmis președintele ucrainean, după întâlnirea de joi.

Liderii prezenți la întâlnire împărtășesc aceeași opinie

Zelenski a mai spus că toate statele prezente la întâlnire împărtășesc aceeași opinie: că Rusia face tot posibilul pentru a prelungi procesul de negociere și pentru a continua războiul. „Sprijinul pentru Ucraina trebuie să crească, iar presiunea asupra Rusiei intensificată. Se fac pregătiri pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE. Japonia lucrează, de asemenea, la măsuri de sancțiuni”, a adăugat el.

Totodată, liderul de la Kiev le-a mulțumit tuturor liderilor europeni pentru „această muncă importantă, pentru sprijinul acordat poporului nostru și pentru disponibilitatea de a continua să stea alături de Ucraina și de a ne ajuta să protejăm vieți”.

Mesaj pentru Donald Trump

„Aș dori să mulțumesc în mod special președintelui Trump pentru toate eforturile sale de a pune capăt acestui război și pentru disponibilitatea SUA de a oferi sprijin Ucrainei”, a conchis Zelenski, într-un mesaj pe rețeaua X.

Totodată, Germania a transmis un mesaj după întâlnire. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că țara este pregătită să își extindă sprijinul pentru Ucraina și să contribuie la garanțiile de securitate în cazul unei rezolvări negociate a războiului.

„Europenii sunt pregătiți să ofere un sprijin decisiv pentru garanții solide de securitate pentru Ucraina după o soluție negociată. Germania își va aduce contribuția”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

El a adăugat că prioritățile ar trebui să fie finanțarea, înarmarea și instruirea forțelor armate ucrainene.

