Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China

Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să aplice tarife de până la 100% pentru India și China, pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina.

Într-un demers menit să crească presiunea asupra Kremlinului, președintele american Donald Trump ar fi cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% asupra produselor din India și China, cu obiectivul declarat de a-l determina pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul din Ucraina, potrivit relatărilor din presă.

Solicitarea a fost făcută marți, în cursul unei întâlniri dintre reprezentanți americani și europeni care au evaluat variante pentru accentuarea constrângerilor economice asupra Rusiei, relatează Financial Times, BBC și Bloomberg, citând persoane apropiate discuțiilor.

"E gata să acționeze imediat"

Un oficial american a fost citat spunând: „e gata să acționeze, gata să acționeze imediat, dar vom face acest lucru doar dacă partenerii noştri europeni se alătură efortului”.

Propunerea vine pe fundalul nemulțumirii lui Trump privind dificultățile de a negocia un acord de pace - inclusiv după întâlnirea de mare vizibilitate cu Vladimir Putin din Alaska - și în contextul creșterii atacurilor rusești cu drone, culminând cu cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei înregistrat săptămâna trecută. Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de abordarea tradițională exclusiv bazată pe sancțiuni a UE, deschizând calea pentru o strategie tarifară mai agresivă.

Conform președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, strategia UE continuă să se bazeze pe sancțiuni direcționate și pe reducerea dependenței energetice de Rusia. În discursurile recente, ea a accentuat că importurile de gaze din Rusia, care reprezentau aproximativ 19% din consumul blocului anul trecut, trebuie eliminate cât mai rapid.

Trump le-a spus jurnaliștilor că se aşteaptă la o convorbire cu președintele rus „săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare”

La finalul discuțiilor de la Washington, Trump le-a spus jurnaliștilor că se aşteaptă la o convorbire cu președintele rus „săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare”.

Inițiativa americană intervine totodată în perioada în care Moscova și-a întărit legăturile cu liderii de la Beijing și New Delhi - Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi - în cadrul unui summit organizat în China. Evenimentul a fost interpretat ca o manifestare vizuală a unei alianțe tot mai vizibile între statele din Sudul Global, menită să contracareze influența occidentală.

La nivel instituțional, summitul OCS a fost cel mai amplu din istoria organizației, fapt întărit de declarațiile lui Xi și Putin. Președintele chinez a oferit 2 miliarde de yuani (aprox. 280 milioane USD) sub formă de ajutor și alte 10 miliarde de yuani în împrumuturi membrilor blocului, reafirmând angajamentul pentru o abordare multilaterală și solidară.

Modi i-a spus lui Xi că țara sa este angajată să îmbunătățească relațiile cu China și a discutat reducerea deficitului comercial bilateral al Indiei, care a ajuns la aproape 99,2 miliarde de dolari, subliniind în același timp necesitatea menținerii păcii și stabilității la granița comună disputată, după ce un conflict din 2020 a declanșat un blocaj militar de cinci ani. Mai mult, la această întâlnirea Modi a avut și o interacțiune foarte cordială cu Vladimir Putin.

Anterior, luna trecută, Statele Unite au majorat deja tarifele pentru anumite importuri din India până la 50%, ca răspuns la achizițiile de petrol provenit din Rusia.

“India și Statele Unite ale Americii continuă negocierile pentru a elimina Barierele Comerciale dintre Națiunile noastre”

Marți, pe platforma sa de socializare, Trump a subliniat că discuțiile comerciale cu India vor continua și a scris: “India și Statele Unite ale Americii continuă negocierile pentru a elimina Barierele Comerciale dintre Națiunile noastre”. “Aștept cu nerăbdare să vorbesc cu foarte bunul meu prieten, premierul Modi, în săptămânile următoare.”

Parlamentul SUA discută deja o legislație ce ar permite impunerea unor tarife secundare de până la 500% pentru țările care continuă traficul energetic cu Rusia.

La întâlnirea din Washington au participat şi înalţi oficiali europeni, conduși de David O’Sullivan, responsabilul blocului pentru sancțiuni, alături de reprezentanţi de rang înalt din Departamentul Trezoreriei SUA, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump

Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News