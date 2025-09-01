Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol

Președintele indian Narendra Modi i-a spus luni lui Vladimir Putin că India și Rusia sunt unite umăr la umăr chiar și în vremuri dificile, după ce șeful de la Kremlin l-a numit pe prim-ministrul indian „dragul meu prieten” și l-a plimbat dus cu mașina în limuzina sa blindată.

China și India sunt cei mai mari cumpărători de țiței din Rusia, al doilea cel mai mare exportator din lume. Trump a impus tarife suplimentare Indiei pentru achiziții, dar nu există niciun semn că India sau China vor opri achizițiile.

În marja reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din orașul portuar Tianjin din China, Modi l-a ținut de mână pe Putin în timp ce se îndreptau spre președintele chinez Xi Jinping. Toți trei au zâmbit în timp ce vorbeau, înconjurați de interpreți.

Mai târziu, Modi a postat pe X o fotografie cu el și Putin în interiorul limuzinei blindate rusești Aurus folosită de șeful de la Kremlin. Modi i-a spus lui Putin la întâlnirea bilaterală că India și Rusia au rămas unite chiar și în vremuri dificile.

„Chiar și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers întotdeauna umăr la umăr”, a declarat Modi.

„Strânsa noastră cooperare este importantă nu numai pentru oamenii ambelor țări, ci și pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea globală”, a adăugat el.

La întâlnirea bilaterală, Putin i s-a adresat lui Modi în limba rusă cu „Stimate domnule prim-ministru, dragă prietene”.

„Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii, prietenoase și de încredere. Aceasta este fundamentul dezvoltării relațiilor noastre în viitor”, a spus Putin.

Modi a adăugat că salută eforturile recente care vizează încheierea războiului din Ucraina.

„Sperăm că toate părțile vor avansa constructiv. Trebuie găsită o modalitate de a pune capăt conflictului cât mai curând posibil și de a stabili o pace permanentă”, a spus Modi.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News