Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump

Tarifele majore de 50% contra Indiei ale administrației Trump au intrat în vigoare, la câteva săptămâni după ce președintele Statelor Unite a adoptat un decret prin care acestei țări urma să-i fie impusă o rată tarifară adițională de 25%, ca penalitate pentru achizițiile de petrol și armament din Federația Rusă.

Prin urmare, India, unul dintre cei mai puternici parteneri ai Statelor Unite în zona indo-pacifică a ajuns să aibă una dintre cele mai taxate vamal țări din lume, o acțiune ce ar putea sugruma creșterea economică, dând o lovitură exporturilor. Până recent, piața americană a fost cel mai mare partener economic al Indiei.

Aceste tarife au plasat guvernului indian într-o zonă de ”control al dezastrului”. La începutul lunii, prim-ministrul indian, Narendra Modi, a făcut o promisiune să taie taxele pentru a ameliora impactul economic al tarifelor. De asemenea, el a solicitat o mai mare autosuficiență.

Modi spune că un cadou ”Diwali” este în curs de adoptare

Narendra Modi a spus că un cadou ”Diwali” sub forma unei ”scutiri masive de taxe” este pe drum pentru oamenii obișnuiți, dar și pentru milioanele de mici afaceri ce alimentează a treia cea mai mare economie a Asiei.

Modi a purtat un turban oranj și s-a adresat mulțimilor de oameni, de pe meterezele Fortăreței Roșii, în contextul sărbătorii Zilei Independenței Indiei. Modi i-a îndemnat pe proprietarii de afaceri mici să afișeze la intrarea în magazinele lor mesaje cu mesajul ”Produs în India”.

”Ar trebui să devenim autosuficienți, nu din disperare, ci din mândrie. Egoismul economic este în expansiune în lume și nu trebuie să stăm și să plângem de greutăți, trebuie să ne ridicăm deasupra și să nu le permitem altora să ne controleze”, a spus Modi. El a repetat aceste afirmații de cel puțin două ori în discursuri publice, ceea ce este clar că el încearcă să găsească o cale de a contracara tarifele abrupte ale lui Donald Trump.

Viețile a milioane de oameni vor fi perturbate. India se bazează pe exporturi

Acestea vor perturba viețile a milioane de oameni într-o economie bazată pe exporturi. India furnizează pentru consumatorii americani tot soiul de bunuri, de la haine și diamante la creveți.

În contextul acestei lovituri, mesajul lui Modi pentru concetățenii lui a fost clar, respectiv produceți în India și cheltuiți-vă banii în India.

Prima parte a mesajului este mai greu de implementat, deoarece producția și manufactura de bunuri stagnează la o valoare de 15% din PIB-ul Indiei, în pofida aptului că guvernul a dorit să o crească cu ajutorul subvențiilor și altor stimulente pozitive de-a lungul timpului.

În pofida tăierilor de taxe și dorințelor de a simplifica arhitectura fiscală a Indiei, experții afirmă că există încă prea multe ”praguri și scutiri” care fac sistemul foarte complicat.

Războiul vorbelor dintre SUA și India pe tema achizițiilor de energie din Rusia

Chiar dacă s-a încercat reforma și activarea ”autosuficienței” a lui Modi, războiul vorbelor între India și SUA, mai ales pe tema achizițiilor de energie din Rusia s-a intensificat. Mai mult, egocierile comerciale care ar fi trebuit să înceapă în această săptămână s-au anulat.

Între timp, tarifele de 50% sunt ca o formă de sancțiune directă contra comerțului dintre cele două țări, una dintre cele cu cea mai rapidă creștere din lume, susțin experții. Este un scenariu care ar fi fost de negândit doar acum câteva luni, transmite BBC.

