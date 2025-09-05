Trump a trimis 10 avioane de luptă, 7 nave de război și un submarin de atac în Puerto Rico pentru a combate cartelurile de droguri

Președintele Donald Trump a ordonat dislocarea a 10 avioane F-35, alături de șapte nave de război și un submarin de atac, în Puerto Rico, pentru a intensifica ofensiva împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe.

Statele Unite au dispus trimiterea a zece avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru operațiuni vizând carteluri de droguri, au declarat pentru presă două surse informate, o decizie care ar putea intensifica tensiunile în regiune.

Acțiunea vine în contextul unei prezențe militare americane deja sporite în zonă, în cadrul unei politici promovate de președintele Donald Trump de a combate grupările pe care le acuză că aduc stupefiante în Statele Unite. Potrivit surselor, aeronavele de ultimă generație vor fi folosite împotriva unor organizații etichetate drept „narco-teroriste” active în sudul Caraibilor și ar urma să ajungă în regiune până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Anunțul survine la trei zile după un atac aerian american asupra unei ambarcațiuni despre care Trump a spus că transporta „cantități masive de droguri” din Venezuela; incidentul s-a soldat cu 11 morți și a fost interpretat de analiști drept începutul unei campanii militare mai susținute în America Latină.

Trump e cu ochii pe America Latină, în special pe Nicolás Maduro. Dictatorul de la Caracas acuză America de "o schimbare de regim prin amenințarea militară"

Pe mare, Washingtonul a concentrat deja forțe semnificative: șapte nave de război și un submarin de atac rapid cu propulsie nucleară sunt în prezent în zonă sau urmează să sosească, susțin sursele, transportând peste 4.500 de marinari și pușcași marini. Unități ale 22nd Marine Expeditionary Unit desfășoară deja antrenamente amfibii și operațiuni aeriene în sudul Puerto Rico.

Creșterea capacității militare exercită presiune diplomatică asupra președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a numit „practic un cap al unui stat narco”. La o conferință de presă la Caracas, Maduro a reacționat acuzând Washingtonul. Statele Unite, în viziunea sa, „caută o schimbare de regim prin amenințarea militară”.

Oficialii americani nu au clarificat public ce justificare juridică a fost invocată pentru lovitura aeriană asupra ambarcațiunii sau ce tipuri de droguri ar fi fost găsite la bord. Președintele Trump a afirmat marți, fără a oferi dovezi, că echipajul vasului aparținea bandei venezuelene Tren de Aragua, grup desemnat drept organizație teroristă de către Washington în februarie, conform Reuters.

