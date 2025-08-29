Data publicării:

Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela escaladează pe fondul desfășurării neașteptate a navelor de război americane în sudul Caraibelor, în contextul luptei administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri, în timp ce președintele venezuelean Nicolas Maduro condamnă mișcarea drept o amenințare la suveranitatea țării.

Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane, în sudul Caraibelor cu o mobilizare neașteptată: Trump este pregătit să folosească „toate elementele puterii americane pentru a opri fluxul de droguri către țara noastră.”

Tensiunile dintre Washington și Caracas escaladează pe măsură ce Statele Unite amplifică prezența navală în sudul Caraibelor și în apele adiacente. Autoritățile americane susțin că acest desfășurător are ca obiectiv principal combaterea amenințărilor provenite de la cartelurile de droguri din America Latină.

Președintele american Donald Trump a pus lupta împotriva traficanților de droguri în centrul strategiei sale, parte a unui efort mai larg de control al migrației și de securizare a frontierei sudice a SUA.

Amploarea actualei mobilizări depășește semnificativ misiunile obișnuite

Deși navele Coast Guard și Marina SUA operează frecvent în această regiune, amploarea actualei mobilizări depășește semnificativ misiunile obișnuite. Un oficial american, vorbind sub anonimat, a declarat joi că în zonă se află sau urmează să sosească șapte nave de război, împreună cu un submarin rapid cu propulsie nucleară, în cursul săptămânii viitoare.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a criticat vehement aceste mișcări, catalogându-le drept o „operațiune masivă de propagandă” menită să justifice ceea ce experții numesc „acțiune cinetică” - adică o intervenție militară într-o țară suverană și independentă care nu reprezintă amenințare pentru nimeni, potrivit declarațiilor ambasadorului venezuelean la ONU, Samuel Moncada, după întâlnirea cu secretarul general Antonio Guterres.

Pentagonul nu a detaliat public obiectivele, însă administrația Trump a spus că forțele armate pot fi folosite împotriva cartelurilor și grupurilor criminale

Pentagonul nu a detaliat public obiectivele exacte ale misiunii, însă administrația Trump a subliniat că forțele armate pot fi folosite împotriva cartelurilor și grupurilor criminale, iar pregătirile pentru opțiuni militare sunt în desfășurare. Casa Albă a precizat că președintele este pregătit să folosească „toate elementele puterii americane pentru a opri fluxul de droguri către țara noastră.”

Secretarul de presă Karoline Leavitt a adăugat că „multe țări din Caraibe și din regiune au apreciat operațiunile administrației împotriva drogurilor și eforturile depuse.” În februarie, administrația Trump a desemnat Cartelul Sinaloa din Mexic, alte grupări de droguri și organizația criminală venezueleană Tren de Aragua drept organizații teroriste globale.

Mobilizarea vizibilă include navele USS San Antonio, USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale, transportând aproximativ 4.500 de militari, dintre care 2.200 de ofițeri marini, potrivit surselor Reuters. În paralel, avioane P-8 desfășurate de SUA efectuează misiuni de supraveghere în ape internaționale.

Grupurile de apărare civilă din Venezuela vor avea sesiuni de antrenament în fiecare vineri și sâmbătă

Ca răspuns, Maduro a afirmat că „diplomația noastră nu este diplomația tunurilor sau a amenințărilor, pentru că lumea nu mai poate fi cea de acum 100 de ani” și a anunțat mobilizarea a 15.000 de soldați la frontiera vestică cu Columbia pentru combaterea traficului de droguri. În plus, grupurile de apărare civilă vor avea sesiuni de antrenament în fiecare vineri și sâmbătă.

Guvernul venezuelean acuză frecvent opoziția și forțe externe, inclusiv CIA, de comploturi împotriva țării, acuzații respinse de SUA și de partidele de opoziție, iar sancțiunile impuse de Washington sunt catalogate drept „război economic”, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor
29 aug 2025, 12:50
Reacția Ambasadei Bangladeshului după cazul livratorului agresat în București. Ce i-au transmis lui Nicușor Dan
29 aug 2025, 09:30
Mere transportate cu telecabina, printr-un proiect finanțat cu fonduri UE
29 aug 2025, 09:05
Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul
29 aug 2025, 08:43
Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit
29 aug 2025, 03:39
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
28 aug 2025, 21:34
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
28 aug 2025, 21:07
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
28 aug 2025, 20:55
Tensiuni între Ungaria și Ucraina: Kievul acuză Budapesta de discriminarea etnicilor maghiari
28 aug 2025, 19:30
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
28 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
28 aug 2025, 16:18
Reacția MAE la atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei
28 aug 2025, 15:45
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, recunoaște că e dictator
28 aug 2025, 15:09
Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile
28 aug 2025, 13:08
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
28 aug 2025, 12:53
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
28 aug 2025, 12:07
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
28 aug 2025, 10:04
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
28 aug 2025, 09:58
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
28 aug 2025, 09:12
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
28 aug 2025, 08:58
Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE
28 aug 2025, 08:39
Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace
28 aug 2025, 02:13
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Caz șocant în Ilfov. Copil de 2 ani, ucis în bătaie de tatăl său. Individul s-a baricadat în casă și amenință că-și va ucide și celălalt fiu
acum 29 de minute
La Galați, scut împotriva inundațiilor
acum 33 de minute
Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor
acum 40 de minute
Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern
acum 45 de minute
Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
acum 51 de minute
Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale
acum 1 ora 3 minute
Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa
acum 1 ora 11 minute
Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
pe 28 August 2025
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel