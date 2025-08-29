Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela escaladează pe fondul desfășurării neașteptate a navelor de război americane în sudul Caraibelor, în contextul luptei administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri, în timp ce președintele venezuelean Nicolas Maduro condamnă mișcarea drept o amenințare la suveranitatea țării.

Tensiunile dintre Washington și Caracas escaladează pe măsură ce Statele Unite amplifică prezența navală în sudul Caraibelor și în apele adiacente. Autoritățile americane susțin că acest desfășurător are ca obiectiv principal combaterea amenințărilor provenite de la cartelurile de droguri din America Latină.

Președintele american Donald Trump a pus lupta împotriva traficanților de droguri în centrul strategiei sale, parte a unui efort mai larg de control al migrației și de securizare a frontierei sudice a SUA.

Amploarea actualei mobilizări depășește semnificativ misiunile obișnuite

Deși navele Coast Guard și Marina SUA operează frecvent în această regiune, amploarea actualei mobilizări depășește semnificativ misiunile obișnuite. Un oficial american, vorbind sub anonimat, a declarat joi că în zonă se află sau urmează să sosească șapte nave de război, împreună cu un submarin rapid cu propulsie nucleară, în cursul săptămânii viitoare.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a criticat vehement aceste mișcări, catalogându-le drept o „operațiune masivă de propagandă” menită să justifice ceea ce experții numesc „acțiune cinetică” - adică o intervenție militară într-o țară suverană și independentă care nu reprezintă amenințare pentru nimeni, potrivit declarațiilor ambasadorului venezuelean la ONU, Samuel Moncada, după întâlnirea cu secretarul general Antonio Guterres.

Pentagonul nu a detaliat public obiectivele, însă administrația Trump a spus că forțele armate pot fi folosite împotriva cartelurilor și grupurilor criminale

Pentagonul nu a detaliat public obiectivele exacte ale misiunii, însă administrația Trump a subliniat că forțele armate pot fi folosite împotriva cartelurilor și grupurilor criminale, iar pregătirile pentru opțiuni militare sunt în desfășurare. Casa Albă a precizat că președintele este pregătit să folosească „toate elementele puterii americane pentru a opri fluxul de droguri către țara noastră.”

Secretarul de presă Karoline Leavitt a adăugat că „multe țări din Caraibe și din regiune au apreciat operațiunile administrației împotriva drogurilor și eforturile depuse.” În februarie, administrația Trump a desemnat Cartelul Sinaloa din Mexic, alte grupări de droguri și organizația criminală venezueleană Tren de Aragua drept organizații teroriste globale.

Mobilizarea vizibilă include navele USS San Antonio, USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale, transportând aproximativ 4.500 de militari, dintre care 2.200 de ofițeri marini, potrivit surselor Reuters. În paralel, avioane P-8 desfășurate de SUA efectuează misiuni de supraveghere în ape internaționale.

Grupurile de apărare civilă din Venezuela vor avea sesiuni de antrenament în fiecare vineri și sâmbătă

Ca răspuns, Maduro a afirmat că „diplomația noastră nu este diplomația tunurilor sau a amenințărilor, pentru că lumea nu mai poate fi cea de acum 100 de ani” și a anunțat mobilizarea a 15.000 de soldați la frontiera vestică cu Columbia pentru combaterea traficului de droguri. În plus, grupurile de apărare civilă vor avea sesiuni de antrenament în fiecare vineri și sâmbătă.

Guvernul venezuelean acuză frecvent opoziția și forțe externe, inclusiv CIA, de comploturi împotriva țării, acuzații respinse de SUA și de partidele de opoziție, iar sancțiunile impuse de Washington sunt catalogate drept „război economic”, conform Reuters.

