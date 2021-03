Tren ATI Covid-19. Chirieac: Iniţiativa lui Gruia Stoica. Cuc: Idee genială. Dacă eram atunci ministru, asta făceam

Bogdan Chirieac: “Unul dintre oamenii de afaceri români, Gruia Stoica, cel cu Grupul Feroviar Român, cu o imagine excelentă în străinătate, dar în România a fost lovit din toate părţile de statul subteran – dar nu despre asta e vorba – a venit cu o iniţiativă cu totul specială anul trecut. A spus aşa: ‚eu vă fac trenuri de terapie intensivă pentru Covid-19’. Aduc aminte despre acest lucru fiindcă am văzut că le are Italia.

Care era avantajul, explica Gruia Stoica. Era un tren ATI cu standarde de Matei Balş, iar când aveai o problemă cum s-a întâmplat în Bucureşti mutai trenul în Bucureşti. Aveai o problemă la Timişoara, mutai trenul la Timişoara, ca să ajungă 100-200 de paturi suplimentare la ATI. Ce s-a întâmplat? L-au omorât pentru chestia asta, că văd că alţii fac.”

Răzvan Cuc: “În România, când e un om de afaceri care dă de mâncare la 7.000 de oameni, nu ştiu, din punctul de vedere al unora care probabil nu au făcut nimic în viaţă sau au stat, culmea, cu mâna întinsă la aceşti oameni în diverse momente în campanii electorale, îi atacă şi îi pun la zid.

Am stat şi eu de vorbă cu domnul Gruia Stoica şi când eram ministru. Este un om care şi-a onorat contractele pe care le avea cu MT, în pofida mizeriilor pe care le auzeam. (…) Din punctul acesta de vedere erau două avantaje. Nu am ştiut de ideea asta, dar e o idee genială. Pe de o parte citisem pe DC News articolul cu trenul sanitar din Italia. Avantajul era cu acest tren că, pe lângă că era foarte mobil şi acolo unde se aglomerau se duceau si acomoda bolnavii, dar ajuta industria constructoare feroviară din România. Eu, dacă eram ministru al Transporturilor în momentul acela, aş fi chemat la masă constructorii de material rulant şi cei care le întreţin, i-aş fi pus la masă şi le-aş fi spus: ‘România are nevoie de voi’. Iar dacă România începea să facă aceste trenuri sanitare, inclusive alte state ar fi venit să dea comenzi pentru asemenea trenuri.”

