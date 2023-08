Trei piloți ucraineni, inclusiv faimosul „Juice”, au murit în timp ce se antrenau pentru război. S-au ciocnit în aer / foto

Trei piloți ucraineni au murit după ce două avioane de antrenament s-au ciocnit, au confirmat forțele aeriene de la Kiev, conform Sky News. Decesele au avut loc ieri, în timpul unei misiuni.

„În timpul unei misiuni de luptă, echipajele a două avioane de antrenament de luptă L-39 s-au ciocnit în aer”, se arată într-un comunicat al forțelor aeriene pe Telegram.

„Toți cei trei piloți, din păcate, au murit”, mai precizează mesajul.

De asemenea, Forțele Aeriene au notat că un pilot binecunoscut, poreclit „Juice”, se află printre cei morți.

Accidentul a avut loc în regiunea Jîtomir, la vest de Kiev.

Faimosul pilor de vânătoare ucrainean „Juice” a murit în urma unei coliziuni cu MiG-29 ucrainene în regiunea Jîtomir, pe 25 august, potrivit publicației militare ucrainene Novynarnia.

„Ai visat la F-16 și ai așteptat vești despre transferul lor”, a scris prietenul său Pavlo Potseluyev pe rețelele de socializare.

„Și-ai iubit pasărea și a trăit literalmente pe cer. Memorie eternă, „Juice”. Acum ne vei asigura cu adevărat cerurile”, a mai scris Potseluyev.

Juice a dat interviuri în mod regulat atât de presa ucraineană, cât și de cea occidentală, deși nu și-a arătat niciodată fața și nici nu și-a dat numele. A fost un susținător activ al furnizării de avioane de luptă occidentale Ucrainei.

