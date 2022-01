Trei litere din limba română pe care abia le folosim. Au apărut în alfabet în 1982

Alfabetul român din prezent conţine 31 de litere: a, A (a); ă, Ă (ă); â, Â (î din a); b, B, (be); c, C (ce); d, D (de); e, E (e); f, F (ef); g, G (ghe); h, H (haş); i, I (i); î, Î (î din i); j, J (je); k, K (ca); l, L (el); m, M (em); n, N (en); o, O (o); p, P (pe); r, R (er); q, Q (kü sau chǐu); s, S (es); ş, Ş (şe); t, T (te); ţ, Ţ (ţe); u, U (u); v, V (ve); w, W (dublu ve); x, X (ics); y, Y (i grec); z, Z (ze).

Din 1860 şi până în 1982, alfabetul a inclus oficial 28 de litere. Odată cu apariţia primului Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM), în 1982, grafia română s-a îmbogăţit oficial cu literele q, w, y ca urmare a apariţiei de-a lungul anilor a mai multor neologisme care începeau cu aceste litere. De precizat că, deşi acestea au apărut în DOOM din 1982, se foloseau încă din anii ’70, scrie descopera.ro

Cele mai vechi cuvinte românești

Cele mai vechi cuvinte românești sunt cele ce provin din fondul geto-dacic. Printre acestea se numără: Argeș, arunca, amurg, aprig, bară, baltă, barză, băiat, bălan, bordei, burtă, căciulă, cătun, cioban, cioc, copac, copil, doină, dop, fărâmă, gard, gata, groapă, leagăn, leșina, mal, mălai, mămăligă, moș, moț, nițel, ortoman, păstaie, prunc, rață, ridica, sculă, sterp, stăpân, tare, țap, țurcă, uita, urcior, viezure, viscol, zară, zestre, zgâia, zimbru, etc.

Cele mai vechi cuvinte spuse de om

"Dacă observăm ‘tu’, ‘eu’ și ‘cine’, putem spune că aceste cuvinte sunt probabil vechi de cel puțin 15.000-20.000 de ani. Sunetele folosite pentru aceste semnificații erau, probabil, foarte asemănătoare cu cele folosite astăzi”, a spus Dr. Mark Pagel, de la University of Reading’s School of Biological Sciences, potrivit shtiu.ro.

După ce a studiat aproximativ 200 de cuvinte comune în toate limbile europene şi asiatice, Mark Pagel şi colegii săi au tras concluzia că aproximativ 23 de cuvinte au rădăcini comune. Cele mai vechi 20 de cuvinte folosite de homo sapiens sunt, în această ordine: cine, doi, trei, eu, cinci, noi, patru, cum, unu, nume, limbă, nou, tu, unde, stea, a da, noapte, mână, a muri.

Printre cele mai vechi cuvinte se mai numără: foc, cenușă, vierme, bărbat, mamă sau a auzi. Cele mai vechi cuvinte exprimate în limba engleză sunt: I, who, we, thou, two, three, five.

