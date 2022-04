Trecutul îl prinde din urmă pe George Simion! Ioana Constantin: Cine a coordonat intrarea AUR în Parlamentul României a știut foarte bine ce face / video

Călin Georgescu a fost și propunerea Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de prim-ministru. De asemenea, în urmă cu câțiva ani, el a fost propus ca premier de către Federația „Societatea Civilă Românească”, o organizație care a felicitat Rusia pentru anexarea Crimeei. Tot atunci, Sputnik Moldova a publicat un elogios la adresa lui Călin Georgescu, într-un editorial cu titlul „Dr. Călin Georgescu va fi viitorul prim-ministru”, preluat în aceeași zi de Russia Today România.

Ioana Constantin a vorbit despre acest subiect la DC News.

„Am fost dată în judecată de acest partid pentru că am spus că au afinități sau aprecieri deosebite față de Rusia și Putin. Dar haideți să ne amintim câteva lucruri. Călin Georgescu, care este propunerea AUR pentru funcția de premier și pentru funcția de președinte de onoare, tot timpul era pe Sputnik și Russia Today. De asemenea, Călin Georgescu a fost premiat și felicitat de o federație care a trimis o scrisoare de felicitare pentru că Putin a anexat Crimeea. Sunt multe informații care vin așa din trecut. În plus, în ultimele săptămâni, am văzut tot felul de declarații, de exemplu, ale senatorului Lavric care, tot așa, este foarte laudativ la adresa Federației Ruse”, a zis Ioana Constantin la DC News.

AUR face doar scandal

„Din păcate, diaspora a părut, la finalul procesului de votare, ca fiind susținătoare a AUR. AUR nu are nicio legătură cu interesele diasporei! Oamenii ăștia, în afară de faptul că fac anarhie continuă, nu au niciun fel de proiect clar”, a mai spus Ioana Constantin.

„Eu cred că cine a coordonat intrarea acestui partid în Parlamentul României a știut foarte bine ce face în contextul războiului pe care astăzi îl vedem și în contextul pandemiei. Nu există altă explicație din moment ce românii sunt pro-America. Nu aveau cum să fie acești oameni validați în Parlamentul României”, a mai zis Ioana Constantin.

„Mai știți că Georgescu spunea că noi am provocat Federația Rusă? Nu știu exact cum...”, a mai spus Ioana Constantin.

Unul dintre cei mai înfocați susținători proruși din România, Călin Georgescu, a fost numit președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor. Cum era firesc, gestul a alimentat și mai mult teoriile potrivit cărora partidul lui George Simion este apropiat Moscovei, în pofida declarațiilor contrare.

Anunțul a survenit într-un moment în care tensiunile dintre Ucraina și Rusia erau în creștere, iar interesul românilor pentru un eventual conflict în apropierea granițelor era și el extrem de ridicat.

