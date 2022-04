Transformarea digitală a instituțiilor publice. Conferință

„La conferința au participat peste 90 de persoane, reprezentanți ai administrației publice, ai mediului academic și de cercetare, ai mediului de afaceri cu preocupări in domeniu, oameni de cultura, sociologi. Au participat de asemenea, reprezentanți ai bibliotecilor, Marian Oancea, șeful Departamentului Cercetare. Dezvoltare. Digitizare din Biblioteca Centrală Universitară Carol IBucurești, Daniel Nazare directorul Bibliotecii Județene Brașov , Dragoș Neagu, directorul Bibliotecii Județene Brăila, dna Agnes Erich directorul Bibliotecii Județene Dâmbovița .De remarcat prezenta , pe lângă membrii AOSR, a numeroase cadre universitare de la Universitatea din București, Universitatea Politehnica București, Academia de Studii Economice, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea “Lucian Blaga “ Sibiu.Au susținut prezentări dl. Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitizarea României care a fost Keynotespeaker al conferinței, academician Florin Filip, președintele Secției de Tehnologia Informației, Academia Romana , prof. univ. dr. George Grigoriță , Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxa, prof. univ. dr. Virginia Vedinaș , Universitatea din București, prof. univ.dr.Nicolae Dănilă, prof. univ. dr.Agnes Erich , președinte al Comisiei naționale a bibliotecilor, prof. univ.dr.DumitruBorțun, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative, Ramona Mezei, director Biblioteca Municipala Mihai Sadoveanu București.

Conferința a fost inițiata și moderata de prof . univ dr. ing. Doina Banciu , vicepresedinte AOSR care a susținut și o intervenție in cadrul lucrărilor. În deschiderea conferinței a transmis un mesaj de salut prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR care a prezentat succint programele și preocuparea instituției pentru aducerea in discuție a problemelor de interes din societate.

Necesitatea dezvoltării unui „Cloud guvernamental”

Dl. Dragoș Vlad a prezentat proiectele Autorității , insistând asupra necesității dezvoltării unui Cloud guvernamental, a legislației care sa susțină transformarea digitală precum și nevoia de cooperare și colaborare cu specialiști de renume in domeniu. De asemenea , a precizat ca in PNNR sunt prevăzute resurse pentru dezvoltarea proiectelor de digitizare a bibliotecilor. Intervenția sa a suscitat interes in rândul audienței dar și al reprezentanților bibliotecarilor prezenți la manifestare. Acad. Florin Filip a arătat ca Academia Romana a avut preocupări privind dezvoltarea societății Informaționale încă din anii 2000 și a editat rapoarte și documente semnificative pe care le-a transmis atât Parlamentului cât și Guvernului. Dl. Nicolae Dănilă a arătat modificările esențiale care pot apare in sistemul bancar in contextul transformării digitale , dar și provocările de care trebuie ținut seama in sistemul financiar. O comunicare extrem de interesantă a prezentat dl George Grigoriță care a arătat căile prin care Biserica Ortodoxa a adoptat noile tehnologii, dar a subliniat ca instituția este preocupata de respectarea omului și a libertăților sale. Dna Agnes Erich a arătat ca bibliotecile susțin transformarea digitală prin acțiunile pe care le desfășoară permanent și vor încerca sa obțină fonduri necesare și prin proiecte finanțate din PNNR. Dna Virginia Vedinas a prezentat proiectul Codului de procedura administrativă și a menționat importanta unui instrument legislativ adecvat transformării digitale a administrației Dumitru Borțun a avut o prezentare orientata către aspectele sociologice , arătând in același timp aspecte sociale care împiedica dezvoltarea transformării digitale a administrației.

Transformarea digitală a instituțiilor publice

Dna Doina Banciu a prezentat transformarea digitală a instituțiilor publice și a aspectelor legate de competente, infrastructura informatica, management în contextul strategiei europene in domeniu până în 2030; in prezentarea sa a subliniat ca pentru a realiza transformarea digitală a societății este nevoie de un management integrat care sa ia in considerare educația pe toate palierele, mediul economic, administrația publica , cadru legislativ.

In cadrul discuțiilor s-au remarcat câteva luări de cuvânt; prof. univ. dr. Ion Popa decanul Facultății de Management , ASE București a subliniat rolul pregătirii manageriale a studenților in contextul societății cunoașterii, dl. Dragoș Neagu a vorbit despre pregătirea bibliotecarilor pentru a face fata noilor cerințe, dl Vasile Dinu , ASE București a subliniat importanta Publicațiilor de specialitate ,iar dl Daniel Fodorean, decanul Facultății de Teologie Baptista, Institutul Teologic Baptist a subliniat cerințele predării și învățării online in noul context al transformării digitale.

In concluziile conferinței s-a subliniat necesitatea continuării unor dezbateri pe aceasta tema care sa fie organizate împreuna cu Academia Romana, Academii de ramura și alte instituții care pot contribui la transformarea digitală a societății ” arată un comunicat al organizatorilor.

