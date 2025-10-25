€ 5.0835
Data actualizării: 15:03 25 Oct 2025 | Data publicării: 13:37 25 Oct 2025

Tragedie la Panteonul din Roma, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din lume
Autor: Florin Răvdan

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a căzut de la o înălţime de şapte metri într-un şanţ vineri seara, au precizat...

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a căzut de la o înălţime de şapte metri într-un şanţ vineri seara, au precizat autorităţile, potrivit DPA.

Echipele de urgenţă au sosit rapid la locul accidentului, dar tot ce au putut face a fost să constate decesul. Departamentul de pompieri a dărâmat una dintre porţile edificiului pentru a putea ajunge la bărbat, dar în ciuda tuturor eforturilor, nu au reuşit să-l salveze.

Autorităţile investighează cauza exactă a prăbuşirii în gol. Site-ul de ştiri Roma Today a relatat sâmbătă că turistul ar fi încercat să facă un selfie şi s-a dezechilibrat.

Panteonul este una dintre cele mai bine conservate clădiri din antichitatea romană, iar în prezent, una dintre cele mai celebre atracţii turistice din Roma.

Focas, împărat al Imperiului Roman de Răsărit i-a dăruit, în anul 609, aceste templu păgân papei Bonifaciu al IV-lea, care l-a consacrat ca biserică. Majoritatea regilor italieni, precum şi mulţi artişti renumiţi sunt înmormântaţi aici, scrie Agerpres. 

