Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație

Incendiile de vegetație izbucnite marți în mai multe localități din județul Giurgiu au afectat și traficul feroviar. Circulația trenurilor pe Magistrala 103 a fost întreruptă, în timp ce pompierii intervin cu autospeciale.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române, circulația trenurilor pe magistrala feroviară 103 (Giurgiu–Videle), în județul Giurgiu, este suspendată din cauza unor incendii de vegetație. Reluarea traficului este estimată pentru după ora 19:00.

În ultimele ore, pompierii au intervenit pentru stingerea lor. Cele cinci incendii au afectat suprafețe întinse de teren și chiar o cultură de viță de vie.

Cel mai grav incident

Cel mai grav incident a fost semnalat pe șoseaua Alexandriei - strada Miron Costin, unde flăcările au mistuit aproximativ 4.000 de metri pătrați de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș, împreună cu circa 400 de kilograme de deșeuri menajere. Incendiul s-a extins și la o plantație de viță de vie, afectând o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

Alte focare au fost raportate la Găujani, unde au ars aproximativ cinci hectare de vegetație, la Hulubești - unde au fost afectați cinci metri pătrați, la Adunații Copăceni - cu cinci hectare de teren arse, și la Popești, unde flăcările au cuprins în jur de zece hectare de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și miriște de grâu.

La misiunile de stingere au participat echipaje din cadrul Detașamentului Giurgiu, Secției Mihăilești, Stației Colibași și Punctului de Lucru Călugăreni, fiind mobilizate șapte autospeciale.

Pompierii atrag atenția că focul deschis în spații deschise și fumatul în locuri nepermise rămân principalele cauze ale incendiilor de vegetație, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt, care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vlașca" al județului Giurgiu.

