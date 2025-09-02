CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a transmis recent o scrisoare către mai multe instituții de stat, în care semnalează situația dificilă în care se află operatorul feroviar de stat și riscul de intrare în incapacitate de plată.

Situație financiară critică și riscuri pentru siguranța trenurilor

Preoteasa susține că deficiențele financiare ar putea avea implicații grave asupra siguranței transportului feroviar. Este a treia notificare de acest tip transmisă în acest an de conducerea CFR Călători, potrivit clubferoviar.ro.

În documentul adresat ministrului Transporturilor, secretarului de stat Ionuț Săvoiu, Direcției de Transport Feroviar, CFR SA, ARF și Electrificare CFR, Preoteasa reclamă insuficiența compensațiilor bugetare pentru anul 2025, menționând că acestea acoperă doar 80% din nivelul alocat în 2024.

Compensația totală pentru 2025 este de 1,739 miliarde de lei, insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor operaționale, mai ales în contextul reducerii veniturilor din transportul de călători și al creșterii cheltuielilor indexate cu inflația conform OUG nr. 156/2024.

Potrivit conducerii CFR Călători, neîncheierea unui act adițional la Contractul de Servicii Publice 2022-2032 a determinat încasarea unei compensații lunare de 132,14 milioane de lei, comparativ cu 180 milioane de lei în 2024.

Preoteasa mai susține că majoritatea cheltuielilor lunare (aproximativ 95%) sunt legate de bunul mers al serviciului public, incluzând taxe de utilizare a infrastructurii, motorină, energie, personal, reparații și mentenanță a materialului rulant.

CFR Călători, datorii de 625 de milioane de lei

Rezultatele financiare ale companiei pe primele șapte luni ale anului 2025 indică o pierdere de 205,346 milioane de lei, iar datoriile totale ale CFR Călători se ridică la 625 milioane de lei. Cele mai mari obligații restante sunt către CN CFR SA (114,479 milioane lei), Electrificare CFR (71,311 milioane lei), furnizori de motorină (106,880 milioane lei) și furnizori de reparații (118,641 milioane lei), la care se adaugă penalități de întârziere.

Directorul general mai susține că, din cauza lipsei fondurilor, există riscul suspendării livrărilor de motorină, precum și al anulării unor trenuri pe secțiile neelectrificate. Se estimează o diminuare a activității, proporțională cu impactul neasigurării compensațiilor.

Filiala SCRL Brașov, dependentă în proporție de 97% de CFR Călători și aflată sub supravegherea ANAF cu un plan de reorganizare aprobat, riscă intrarea în faliment dacă SNTFC nu își achită la timp plățile, ceea ce ar afecta la rândul său obligațiile față de ANAF și funcționarea filialei, se mai arată în scrisoare.

