Total neașteptat: Cristina Cioran s-a despărțit de tatăl copilului său. Abia fusese cerută în căsătorie

Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai sunt împreună. Cei doi au împreună și o fetiță.

Cristina Cioran și tatăl fetiței sale și-au spus „adio”. Despărțirea celor doi a zguduit lumea mondenă cu atât mai mult cu cât vedeta abia fusese cerută în căsătorie, în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi îndrăgostiți aveau planuri mari de viitor împreună, plănuiau să ajungă în fața altarului, ba mai mult, visau chiar și la al doilea copil. Anunțul a fost făcut chiar de partenerul vedetei, Alex Dobrescu, care a distribuit un videoclip pe rețelele de socializare, în care apare alături de blondină și de fiica lor. Totuși, acesta a modificat titlul știrii, spunând faptul că este fostul iubit al Cristinei Cioran, arată Spectacola.

”A se viziona video cu o precizare: sunt fostul iubit al Cristinei Cioran....”, a scris Alex Dobrescu pe Facebook.

Cristina Cioran a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, născând prematur

"A fost o perioadă foarte urâtă. Şi nu eram deloc pregătită, nu m-am interesat ce s-ar putea întâmpla în cazul unei naşteri premature, pentru că nimic nu indica faptul că aş putea trece prin asta. Iar eu, iniţial, nu mi-am dat seama nici că aveam contracţii, pentru că aveam şi o enterocolită, care-mi dădea alte dureri. De trei zile umblam prin spitale să verific dacă bebeluşul era în regulă în perioada aia şi, brusc, într-o duminică seara, am avut dureri mai mari. Am chemat salvarea pe la 07.50, iar la 08.30 năşteam", a spus Cristina Cioran pentru okmagazine.ro.

"Eram plină de sânge şi mă zvârcoleam pe patul din ambulanţă"

"A fost tragi-comic. În după-amiaza aia, noi am fost la nişte prieteni şi, pentru că mi-era foarte cald în rochia pe care o purtam, i-am spus lui Alex să-mi dea tricoul lui şi să ia el rochia mea. Ceea ce a şi făcut! Între timp, m-a luat ameţeala şi am plecat acasă şi, când am ajuns, începusem să transpir foarte mult şi m-au luat nişte dureri ­ciudate, ­despre care nu ştiam că sunt contracţii. Am chemat salvarea şi, când a sosit, Alex era îmbrăcat aşa, în rochie! (râde). Medicii nu l-au primit în salvare, că era perioada de restricţii, eu eram plină de sânge şi mă zvârcoleam pe patul din ambulanţă şi, când am ajuns la Spitalul Universitar, Alex a ajuns şi el, îmbrăcat tot în rochie! M-au băgat în sala de naşteri şi am născut imediat. Când s-a rupt apa, am simţit că sare un dop de şampanie. Şi eu urlam!", a mai povestit vedeta.

"Sunam în fiecare zi la spital, cu o frică teribilă"

"Ema a trebuit să mai rămână acolo o lună şi jumătate, la incubator, timp în care noi o vedeam doar o dată pe săptămână, câte o jumătate de oră. Emoţional era ciudat, pentru că nu mai eram gravidă, dar nu aveam nici copilul cu mine, nu ştiam nici în ce situaţie e. Sunam în fiecare zi la spital, cu o frică teribilă de ce poate să mi se spună, până când doctoriţa neonatolog mi-a spus: „Dacă e ceva rău, sunăm noi.“ Pe 1 septembrie am scos-o din spital, când eu ar fi trebuit să nasc pe 30 septembrie! Bineînţeles că tot ce planificasem s-a dat peste cap. S-a născut pe 18 iulie, chiar de Sfântul Emanuel – noi alegându-i numele de când eram însărcinată în 3 luni", a mărturisit Cristina Cioran.

