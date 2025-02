Tot ce se știe până acum despre cazul femeii de afaceri moarte într-un salon de frumusețe din Chişinău. Anestezista, reținută

Cazul femeii de afaceri de 35 de ani, care a decedat în timpul unei proceduri de injectare în fese, într-un salon din Chișinău, a șocat pe toată lumea.

La o săptămână de la această tragedie, autoritățile din Republica Moldova au reținut o persoană implicată în acest caz. Liuba Babițchi s-a stins din viață pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică la un salon de frumusețe din Chișinău, iar inițial nimeni nu fusese arestat. Acum, cea reținută este anestezista Ecaterina Maniuc, despre care soțul victimei a declarat că ar fi încercat să fugă de la fața locului în ziua tragediei. Reținerea acesteia a fost confirmată de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale din Republica Moldova.

Anestezista este bănuită de practicarea ilegală a medicinei, fapt care a cauzat din imprudență decesul femeii de afaceri, infracțiune care în Republica Moldova se pedepsește cu închisoare de până la trei ani, scrie Știri.md.

Proprietara clinicii, o ucraineancă, a fugit înainte ca victima să ajungă la spital

Totuși, deși aceasta a fost reținută, proprietara clinicii în care s-a întâmplat totul, Irina Borodkina, rămâne de negăsit. Acum două zile, șeful Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că proprietara clinicii, de naționalitate ucraineană, a părăsit țara imediat după incident, scrie Unimedia. Ea a fugit de la fața locului la cinci minute după ce ambulanța a plecat cu victima la spital.

Se pare că polițiștii încă nici nu aflaseră despre acest caz în momentul în care proprietara clinicii a traversat cu mașina sa personală de model Porsche un punct de trecere a frontierei cu Ucraina. De atunci oamenii legii nu au dat de ea.

Între timp, ministrul Sănătății de la Chișinău, Ala Nemerenco, a făcut publice mai multe informații referitoare la acest caz.

„Doctorița anesteziolog e cea care a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituită prin ordinul meu, s-a descoperit pe lângă o mulțime de ilegalități și o secție clandestină de … chirugie cosmetologică”, a scris Nemerenco pe pagina ei de Facebook.

Mărturia soțului afaceristei moarte

Și soțul afaceristei moarte a făcut primele declarații de presă despre deces. Bărbatul a povestit cum a aflat că soției sale „i s-a oprit inima” și cum a încercat să o împiedice pe anestezistă să părăsească salonul de frumusețe. În plus, el a povestit faptul că atunci când a plecat de acasă soția sa i-a spus că își va face o procedură la fese și că e posibil să primească anestezie generală.

„În dimineața zilei de 30 septembrie, soția mi-a spus că va merge să-și facă niște proceduri la fese și dacă va fi anestezie, îi vor fi făcute niște injecții în regiunea bărbiei și buzelor. (În ziua decesului, n.red.) m-a rugat să vin la ora 13:00 și să o iau pentru că la acea oră totul trebuia să se finalizeze. Eu nu știam unde se află clinica Dr. Serebrov, de aceea am venit acolo pe la ora 13:15. Am tot căutat locația. Am ieșit din mașină și am început să caut salonul, dar n-am putut să-l găsesc. Mult timp am încercat să înțeleg unde se află și simultan am apelat-o telefonic. Peste ceva timp a trecut o ambulanță și am început să-mi fac griji (…) Când ambulanța a trecut cu o viteză mare înapoi, am ieșit din mașină și cineva mi-a spus că clinica se află de cealaltă parte a clădirii și am fugit acolo. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am simțit ușurat. La recepție le-am văzut pe Ecaterina Maniuc și o administratoare. Ele erau șocate, pe ele erau picături de sânge. Eu le-am întrebat unde e Liuba (femeia decedată, n.red.). Ele au spus că i s-a oprit inima și a fost dusă la spital. Le-am întrebat de ce și nimeni nu a răspuns la apelurile mele, ele au spus că în tot acest timp o resuscitau (…)”, a declarat Roman Babițchi, scrie zdg.md.

Foto: Captură video Youtube

Soțul victimei: Totul era în sânge, era groaznic

Angajatele așa-numitului salon de frumusețe ar fi încercat să șteargă rapid urmele.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată la clinica cosmetologică mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă (…)”, a adăugat bărbatul.

Important de precizat este și faptul că locul în care s-a întâmplat totul nici măcar nu putea fi numit cu adevărat salon de înfrumusețare sau clinică cosmetologică, așa cum era prezentat de proprietară. Autorizația emisă arăta că este o „frizerie cu două locuri”.

Potrivit informațiilor Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor din Republica Moldova, societatea cu răspundere limitată Dr. Serebrova Clinic deține două notificări de comerț. O notificare este pentru comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate, iar alta pentru servicii de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare care include: coafat, tuns, bărbierit, manichiură și pedichiură sau machiaj și masaj facial. Niciun cuvânt despre operații estetice, semn clar că totul era o afacere ilegală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News