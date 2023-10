Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a fost invitat la DC News, la emisiunea „Culisele Justiției“, unde a vorbit despre traficanții de droguri și înăsprirea condițiilor de reducere a pedepselor.

„Ministerul Afacerilor Interne este 24/24, 7/7 la datorie. Sunt 25.000 de cadre zilnic în activități. Orice cetățean din România are nevoie zilnic de structurile MAI.

În 28 august, domnul Cătălin Predoiu a făcut o conferință de presă, după cazul de la 2 Mai, unde a prezentat un pachet de propuneri care vizează măsuri de prevenire și combatere a traficului de droguri, După acea dată am venit la nivel intern cu o consultare a specialiștilor și în același timp am luat act de rezultatele dezbaterilor din spațiul public. Aceste rezultate fac astăzi obiectul unui pachet care are două mari capitole. Un pachet se referă la modificări amendamente legislative, iar un pachet se referă la ceea ce înseamnă măsuri organizatorice și administrative în intern.

În ceea ce privește modificările la amendamentele legislative, este separate în două paliere, cel ce ține de competența MAI și cel ce ține de competența Ministerului Justiției. În zona MAI vorbim de legislația rutieră, de statutul polițistului,statutul cadrelor militare, legi care limitează substanțele interzise. De exemplu, în zona rutieră, astăzi un conducător auto poate fi sancționat cu avertisment când este depistat sub influența alcoolului. Prin propunerea noastră nu va mai putea fi sancționat cu avertisment, ci va fi sancționat obligatoriu cu amendă. De asemenea, recalculăm punctul de amendă, în funcție de salariul minim brut, iar dacă acesta se va recalcula periodic, această recalculare va ține cont de cuantumul respectivului salariu. Sunt multe modificări“, a spus Bogdan Despescu.

Ce se întâmplă în cazul consumului de droguri

„Mă interesează foarte mult dacă există schimbări la pedepse, atât pentru șoferii care se droghează, dar și pentru cei care fac trafic de droguri. Înțeleg faptul că se umblă și la înăsprirea condițiilor de reducere a pedepselor, eliminarea pedepselor cu suspendare etc“, a spus jurnalista Laura Duță.

„Dacă, astăzi, un traficant de droguri era posibil să fie sancționat cu pedeapsa suspendării, prin propunerea cu care venim, el nu va mai putea beneficia de această clemență a legii. De exemplu, Legea Anastasia a venit tocmai pentru a înăspri pedepsele pentru cei implicați în accidente și sunt sub influența alcoolului.

Și în zona drogurilor venim cu o modificare de înăsprire a pedepsei pentru cei care conduc sub influența substanțelor interzise. O altă măsură este de a veni cu instituția confiscării mijlocului de transport, care a fost folosit în această infracțiune. Dacă cineva conduce sub influența drogurilor, comite o infracțiune.

De exemplu, în 2023, MAI a suspendat 157.000 de permise de conducere. Din acestea, 25.000 sunt pentru alcool. Din 15 conducători auto, aproape 3 au fost prinși pentru alcool. În ceea ce privește influența drogurilor, sunt 2.700 de rețineri de permis. Din acestea, 1.400 sunt în ultimele 3 luni. Începând cu luna iunie au fost intensificate măsurile. Acțiunea, numită Blocada, are două direcții de acțiune, respectiv droguri și violență. În ultimele 3 luni, cifra este de 1.400 din totalul de 2.700. Structurile MAI sunt la datorie 24 de ore din 24“, a precizat Bogdan Despescu.

