TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Am ajuns și la mult așteptatul moment al redeschiderii Cinema Timiș, pe care aceeași echipă entuziastă de la Victoria va încerca să-l fixeze bine pe harta culturală a Timișoarei. Și, tot pentru cinefili, avem în premieră și un festival de film basarabean.



Sunt lansări interesante de carte, Blazzaj revine cu un vinil de poveste, puteți explora din nou Orașul Paralel, iar în Domul din Piața Unirii continuă concertele din Festivalul Internațional de Orgă.



Sunt și party-uri, deci aruncați un ochi pe programul pe zile și alegeți. Doar nu stați în casă, fiindcă e păcat să pierdeți lucrurile faine din jur.

La Pas: haioșe, supă anti-risipă, dulceață, ateliere, resurse, muzică și film

13 - 15 octombrie

Muzeul „Corneliu Mikloși”, bd. Take Ionescu

Hrana, patrimoniu cultural imaterial, devine ambasadoarea mai multor culturi și liant al diferitelor comunități locale, prin Festivalul La Pas - Festival de gastronomie artizanală. De această dată, evenimentul, ale cărui ediții anterioare au avut loc în Parcul Rozelor, se mută la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”.



Bunătăți din satele multietnice ale Banatului, din inima Transilvaniei și nu numai, produse artizanale, de la mici producători, structuri de economie socială și ferme de familie vor putea fi degustate aici. Printre ele, slănina fragedă de porc de Bazna, brânza de Hoghilag, dulceaţa de ardei iute și gemul de rubarbă, zacusca după rețeta din Țara Momârlanilor, haioșe cu gem de prune care se pregătesc în Banat, un desert evreiesc - hamantaș și unul cehesc - rulada dulce cum se face în Sfânta Elena, sat locuit de cehi.



Vor fi și o mulțime de ateliere, toate având ca temă principală consumul responsabil și oprirea risipei, cu variațiuni în funcție de fiecare invitat. Seară de seară vor fi și concerte, așa că aveți toate motivele să treceți, de vineri până duminică, pe la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”. Mihaela Vețan, de la CRIES, organizatoarea evenimentului, povestește AICI despre ce și cum.

Hai la Cinema Timiș! Marea redeschidere

Cinema Timiș se redeschide. Între 13 și 15 octombrie, vino să descoperi cea mai modernă sală de cinema, chiar în centrul Timișoarei, și să te bucuri de un program special. Nu rata întâlnirile cu regizorul Tudor Giurgiu, care aduce „Libertate”, sau cu vloggerul Mircea Bravo și „Nunta pe bani”.



Primul film care se va vedea în noua sală de la Timiș este „Asteroid City”, al lui Wes Anderson. În plus, în premieră pe ecran mare în România veți putea vedea „Imperiul luminii”, semnat Sam Mendes. Weekendul începe pe ritmuri de blues cu Soul Serenade și Hanno Hofer și se încheie cu un party retro cu DJ Sorin Lupașcu, chiar în fostul Club 30.



Cinema Timiș, în noua sa formă, a costat peste cinci milioane de euro. Sala principală pentru proiecții de film, concerte și alte evenimente are 529 locuri pe scaune, ecran fix de cinema 2D/3D, proiector digital Barco 4k, sistem de sunet pentru cinema Dolby Surround 7.1 și instalaţie auxiliară de sunet pentru evenimente.



CineMoldova: o lume de descoperit

La Timișoara are loc în premieră Festivalul de Film Basarabean „CineMoldova”. Acesta este pus la cale de Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara și aduce în fața publicului cele mai bune producții cinematografice din Republica Moldova. Scurt- și lungmetraje, drame, comedii sau documentare, sunteți așteptați să explorați cultura și creativitatea basarabeană.



Toate filmele vor fi proiectate la Casa Tineretului. Intrarea este liberă, așa că vino să fii faci parte dintr-o călătorie cinematografică absolut inedită.

Cină la film

11 octombrie, ora 18:30

Cinema Victoria, str. C. Porumbescu

Gastronomia, literatura și filmul se împletesc într-o „Cină la film", sub umbrela Culinaria Banatica. Invitatele serii sunt Adriana Babeți și Smaranda Vultur, iar participanții vor privi în bucătăria locală prin ochii celor două. La intrare, ei vor fi întâmpinați de un bufet inspirat din scrierile celor două invitate și vor avea astfel ocazia să guste delicii din… literatură.

În torent, de Răsvan Popescu

12 octombrie, ora 18

Cărturești, Piața Victoriei

„În torent” este o povestire-scenariu, unde biografia și narațiunea devin una, până se metamorfozează într-un labirint în care rătăcește Minotaurul-Autor, iar imaginea și cuvântul interferează pe un ecran virtual. Asistăm la un puzzle care se adună, se destramă, se recompune, poveste despre poveste, într-o altă poveste. Invitați la lansare sunt Robert Șerban și Vasile Popovici.

Pălăria spaniolă

12 octombrie, ora 18

Cazarma U, Piața Mărăști

Cele 16 pălării imaginate de Cosmina Nicolescu vă invită la o călătorie atipică în istoria picturii spaniole, în care îi veți redescoperi pe Joaquín Sorolla, Ricardo Balaca, Alonso Sánchez Coello, Claudio Coello, Francisco Goya, Adelardo Covarsí, Pablo Picasso, Francisco Zurbarán, Raimundo de Madrazo, Antonio Berni, Miquel Barceló, Carmelo Fernández, Frida Kahlo, Remedios Varo și Diego Velásquez.

Pluta Meduzei, de Franzobel

13 octombrie, ora 19

Cărturești, PIața Victoriei

Scriitorul austriac Franzobel vine la Timișoara pentru a lansa versiunea în limba română a bestsellerului „Pluta Meduzei”. În timp ce citești acest roman, te-ai putea întreba dacă acest naufragiu ți s-ar fi părut la fel de palpitant în cazul în care ai fi fost unul dintre personaje. Te-ai fi aflat, desigur, într-o situație dramatică. Franzobel are însă darul rar de a-ți crea iluzia că ești prezent în viața tuturor personajelor sale.

Blazzaj: lansarea albumului „Întoarcerea Omului Furnicar”

14 octombrie, ora 20

Faber, str. Peneș Curcanul

Vino să descoperi 14 povești muzicale noi pline de funk, cu viniluri de vânzare cu autografe, poze și discuții. La 20 de ani de la ultimul album, Blazzaj desenează pe portativ un alt peisaj. Despre un vis ce nu te aruncă în abis, despre orașul ce curge prin tine, despre o lume în care totul în jur merge mai bine, chiar mult prea bine.

Timișoara Free Tours – Turist la tine acasă

15 octombrie, ora 18

Facultatea de Arte și Design, str. Oituz

Asociația Turism Alternativ revine cu al treilea sezon de evenimente intitulate „Turist la tine acasă”. Localnicii, dar și turiștii vor avea ocazia să se familiarizeze cu istoria orașului. Vor fi și invitați surpriză, care vor spune povești din locurile în care publicul nu are ocazia să intre în mod obișnuit.





Miercuri, 11 octombrie



Mentorat și formare pentru facilitatori în domeniul artei și al științei, MV, ora 14

Conexiuni teatrale. Tendințe actuale în artele spectacolului, Universitatea de Vest, ora 18

În căutarea demnității – curs cu taraf, Universitatea de Vest, ora 18

Joel Hoekstra (Whitesnake) and Brandon Gibbs (Poison / Devil City Angels) + guests live, M2 event venue, ora 19

Rock Jazz Folk de frunce. Timișoara – tur ghidat muzical, FITT, ora 19

Copiii nopții, Teatrul Național Timișoara, ora 19

Dragonul, Teatrul German de Stat, ora 19,30

Mammalia, Cinema Victoria, ora 20,30



Joi, 12 octombrie



Modelând natura – atelier pentru studenți, Universitatea Politehnica, ora 10

Food Truck Festival, ediția de toamnă, Piața Libertății, ora 12

Mentorat și formare pentru facilitatori în domeniul artei și al științei, MV, ora 14

Identitate între vizibil și invizibil. O abordare neconvențională a incluziunii, Biblioteca Universității Politehnica, ora 16

Evening Dance, D’arc pe mal, ora 18

REZA: Contemporary Odysseys, Facultatea de Arte și Design a UVT, ora 18

Orașul paralel: Party în Elisabetin – Lela, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, ora 18,30

Orașul paralel: Party în Elisabetin – Beata, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, ora 18,30

Orașul paralel: Party în Elisabetin – Edgar, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, ora 18,30

Orașul paralel: Party în Elisabetin – XO, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, ora 18,30

Orașul paralel: Party în Elisabetin – Portal, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”, ora 18,30

un(safe) zones – selecție BIDFF, proiecție de film de dans, Cinema Victoria, ora 19

Roman Franc – Collectives / expoziție de fotografie, HEI – Bastionul Theresia, ora 19

Așteptându-l pe Brâncuși #19, Piața Unirii, ora 19

Recital de orgă / Luciano Zecca, Domul Romano-Catolic, ora 19,30

100 years of punk: Lecsa-punk / HAOS / Borneo w. Cardanja, Nemesis Art Club, ora 20

TheWeeknd Themed Party, #altfel, ora 20

Proiecție specială a filmului TÓTEM și o discuție cu psihoterapeutul Ioana Chirilov, Cinema Victoria, ora 20,30

Concert Melting Dice, The 80s Pub, ora 21







