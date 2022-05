Țiriac, despre Dinamo București: "Este un dezastru! Mă întreb dacă domnul Lucescu nu se gândeşte să îşi ia şi două-trei ore libere pe zi

Situaţia nu este tristă la echipa de fotbal Dinamo, este un dezastru, aproape o catastrofă, a afirmat, sâmbătă, omul de afaceri Ion Ţiriac, care a precizat totodată că exclude varianta de a investi la gruparea bucureşteană, transmite Agerpres.



„Nu ştiu multe despre Dinamo, ştiu că nu joacă bine echipa şi că poate să retrogradeze sau a retrogradat. Nu mă implic, fotbalul nu este sportul meu, poate să se facă 100 de stadioane, trebuie să fie şi cineva care să joace pe acel stadion. Nu este tristă situaţia de la Dinamo, este un dezastru, aproape o catastrofă. Sunt acestea două cluburi, Steaua şi Dinamo, care au dat glorie peste 50 de ani", a spus Ţiriac.

Ce spune Țiriac despre revenirea lui Lucescu

El a comentat şi posibilitatea revenirii antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo, din 2024, odată cu reconstruirea stadionului. „2024, nu 2240. Bine, domnul Lucescu are dreptul să facă ce doreşte dumnealui, sau ce îi place cel mai mult, însă mă întreb dacă domnul Lucescu, la cei 60 de ani ai săi pe care îi are, nu se gândeşte oarecum să îşi ia şi două-trei ore libere pe zi", a mai spus fostul tenisman.



Echipa de fotbal Dinamo se confruntă de mai mult timp cu mari probleme financiare, fiind susţinută în mare parte de către suporterii "alb-roşii". În ultima etapă a play-out-ului Ligii I, Dinamo a remizat vineri seara, cu UTA Arad, scor 1-1, pe teren propriu şi ocupă locul 8 în clasament fiind nevoită să joace barajul de menţinere pe prima scenă.



Omul de afaceri Ion Ţiriac a participat sâmbătă la lansarea FOR Tennis Summer Camp 2022, un program de iniţiere gratuită pentru 50 de copii cu vârste între 4 şi 8 ani, pe cele două terenuri de tenis existente în acest moment la Complexul Sportiv Ion Ţiriac din Sectorul 2.

Ion Ţiriac vine cu soluţii diferite în cazul excluderii sportivilor din Rusia şi Belarus de la Wimbledon

„Nu sunt radical în această problemă. Când aveam 15 ani am fost selectat pentru echipa națională de tineret de hochei pe gheață a României. Un an mai târziu, am fost chemat la lotul olimpic. Am petrecut patru ani, până în 1960, la 2.000 de metri altitudine, lângă un lac care îngheța iarna, făcând trei zile de antrenament cu sare, pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Squaw Valley din Statele Unite.

Cu o săptămână înainte de plecare, guvernul comunist român a decis să boicoteze olimpiadele pentru că Germania de Est nu a fost acceptată, ci doar Germania de Vest. A fost unul dintre cele mai mari dezastre din viața mea sportivă. O sa-mi aduc aminte mereu. Am avut onoarea să-l cunosc personal pe Nelson Mandela și îmi amintesc când spunea că sportul poate aduce oamenii împreună. Am fost la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, iar Coreea de Nord a defilat alături de Coreea de Sud. A fost minunat. Nimeni nu are dreptul să interzică unui tânăr sportiv, doar pentru că este rus sau belarus, să participe la un turneu internațional.

Ce fac englezii? Ce obțin prin interzicerea tinerilor să-și facă meseria„? Servește doar pentru a turna benzină pe foc. Nu vrem război, este o greșeală. Din fericire, în Spania acceptăm ruși și bieloruși. Dacă aș fi responsabil la Wimbledon aș inventa un „wild card” (invitație) la dublu masculin, feminin și mixt, cu un rus și un ucrainean împreună.

Pentru a le arăta oamenilor că popoarele pot trăi împreună în mod normal. Nu este momentul să facem această diferență politică pe terenurile de tenis”, a declarat Ion Ţiriac pentru ProSport.

