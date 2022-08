Tinerețe veșnică: Israelienii au descoperit un compus ce inversează îmbătrânirea

Un medicament numit „fântâna tinereții” ar putea face în curând ca problemele legate de îmbătrânire să fie de domeniul trecutului. Cercetătorii din Israel spun că au identificat un grup de molecule care repară părțile deteriorate ale celulelor ce se descompun în timp. Această descoperire ar putea duce la un mdicament pentru prevenirea bolilor legate de vârstă, cum ar fi Alzheimer, scrie studyfinds.org.

Aşadar, oamenii de știință de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și-au propus să echilibreze beneficiile longevității cu o calitate mai bună a vieții. În timpul studiului lor, cercetătorii au dezvoltat un medicament care protejează celulele umane de deteriorare, ceea ce face posibil ca țesuturile unei persoane să își păstreze funcțiile corespunzătoare pentru o perioadă mai lungă de timp. Autorii studiului spun că un factor major în procesul de îmbătrânire este scăderea eficienței mecanismului de control al calității celulelor. Atunci când acest sistem începe să cedeze, duce la o acumulare de mitocondrii defecte - „centralele energetice” ale celulelor. „Mitocondriile sunt responsabile pentru producerea de energie. Ele pot fi comparate cu niște baterii electrice minuscule care ajută celulele să funcționeze corect. Deși aceste „baterii” se uzează în mod constant, celulele au un mecanism sofisticat care elimină mitocondriile defecte și le înlocuiește cu altele noi", explică profesorul Einav Gross într-un comunicat de presă.

Însă acest mecanism se strică pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. Rezultatul este disfuncția celulară și deteriorarea activității țesuturilor - ceea ce poate duce la apariția unor boli precum Alzheimer, Parkinson și insuficiență cardiacă. Echipa consideră că studiul lor a descoperit un compus inovator ce ar putea ajuta la tratarea acestor boli. Transformate într-o pastilă ușor de administrat, moleculele pot acționa, de asemenea, ca o măsură preventivă, reparând îmbătrânirea celulară înainte ca aceasta să aibă șansa de a declanșa boli.

Pe de altă parte...

Nemurirea și tinerețea veșnică rămân mituri, potrivit unui nou studiu care ar putea pune capăt eternei dezbateri dacă putem trăi pentru totdeauna, scrie The Guardian. Un nou studiu vine însă să confirme că probabil nu vom putea încetini ritmul îmbătrânirii, din cauza unor constrângeri biologice. Studiul, care este rezultatul colaborării oamenilor de știință din 14 țări, a verificat ipoteza "ratei invariabile de îmbătrânire", potrivit căreia o specie are o rată relativ fixă de îmbătrânire. "Concluziile noastre sprijină teoria că oamenii trăiesc mai mult nu pentru că au încetinit îmbătrânirea, ci pentru că au reușit să reducă mortalitatea la vârste fragede", a declarat José Manuel Aburto, de la Centrul pentru Științe Demografice din Oxford, care a analizat date privind nașteri și decese de-a lungul mai multor secole, pe mai multe continente. "Am comparat date privind nașteri și decese de la primate umane și non-umane și am descoperit un model general al mortalității, care este același la toate speciile", a spus Aburto. "Asta sugerează că longevitatea este controlată mai degrabă de factori biologici, decât de factori de mediu". "Statisticile confirmă: indivizii trăiesc mai mult pe măsură ce condițiile de viață și de sănătate se îmbunătățesc, ceea ce conduce la creșterea longevității întregii populații. Cu toate acestea, este clar că la toate speciile apare o creștere bruscă a mortalității pe măsură ce îmbătrânesc", a mai spus el.

