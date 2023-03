Timmermans avertizează că suntem în mijlocul unei revoluţii industriale: Totul se schimbă în economia noastră. Oamenii bogați vor pleca acolo unde nu sunt ameninţaţi de inundaţii sau de secetă

"Care este lupta viitorului, care este satisfacţia pe care o avem astăzi? Cred că suntem în mijlocul unei alte revoluţii industriale. Ne confruntăm cu multe crize. Am vorbit despre provocările care vin din partea lui Putin, dar suntem şi într-o revoluţie industrială în care se schimbă totul în economia noastră, modul în care producem, modul în care muncim, modul în care relaţionăm cu alţii. Există şi foarte multe diferenţe geopolitice, apar puteri noi, unele ţări puternice în trecut scad din importanţă, deci avem multe provocări, multe ameninţări şi cea mai mare provocare este faptul că ajungem la limita planetei noastre. Criza actuală legată şi de criza mediului înconjurător ne ameninţă supravieţuirea şi cred că ar trebui să vorbim mai mult despre asta, nu mai puţin. Cred că ar trebui să fie o temă a mişcării noastre social-democrate", a spus Timmermans la evenimentul organizat de PSD şi PES activists România cu ocazia celebrării a 130 de ani de la crearea primului partid social-democrat din România.



El a adăugat că dacă lucrurile rămân aşa cum sunt acum, oamenii bogaţi, oamenii care controlează economia, vor găsi un loc în care să trăiască, se vor putea muta în locuri unde "nu sunt ameninţaţi de inundaţii sau de secetă".



"Oamenii obişnuiţi, oamenii muncitori care depind de locul lor de muncă şi fermierii care depind de culturi, ei nu au unde să se ducă şi dacă nu avem grijă de această criză climatică şi dacă nu împiedicăm creşterea temperaturii cu mai puţin de 2 grade, vor exista revolte peste tot, industriile vor trebui să se mute şi abordarea crizei climatice, această revoluţie climatică, ameninţările lui Putin, toate aceste lucruri sunt lucruri cu care generaţia noastră trebuie să aibă de-a face şi trebuie să gestionăm aceste lucruri acum", a menţionat vicepreşedintele Comisiei Europene, scrie Agerpres.

Ciolacu, după discuția cu Timmermans: Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene

Marcel Ciolacu a anunțat că fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, după discuția purtată cu Frans Timmermans.

"Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuției pe care am avut-o astăzi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans. De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans pentru sprijinul puternic al socialiștilor europeni în ceea ce privește aderarea României la Schengen și mă bucur să constat că această susținere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene.

În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR și va continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România. Astăzi, împreună cu domnul Timmermans și colegii noștri din PSD, vom sărbători 130 de ani de social-democrație în România!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

