Ciolacu, după discuția cu Timmermans: Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene

"Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuției pe care am avut-o astăzi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans. De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans pentru sprijinul puternic al socialiștilor europeni în ceea ce privește aderarea României la Schengen și mă bucur să constat că această susținere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene.

În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR și va continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România. Astăzi, împreună cu domnul Timmermans și colegii noștri din PSD, vom sărbători 130 de ani de social-democrație în România!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Ursula von der Leyen, despre ajutorul dat de UE fermierilor români: Nu e suficient. Nu ar trebui să sufere de dezavantaje

"Ca un prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă de urgență. Dar acest lucru nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar în această seară. Prin urmare, sunt recunoscătoare României, care a depus o moțiune și care a sugerat să analizăm posibilitatea de a crește această sumă pentru fermierii din statele din prima linie", a declarat Ursula von der Leyen joi seară după prima sesiune a summitului liderilor UE, reuniți în Consiliul European.

"Este important să îi ajutăm și am discutat acest lucru în această seară pe fermierii noștri din Uniunea Europeană care trebuie să facă față consecințelor pieței. Pentru că o mare cantitate de cereale ajunge acum pe piața europeană, iar acest lucru are o influență asupra prețurilor. Prin urmare, acele țări din prima linie, care ajută cel mai mult cu culoarele de solidaritate, nu ar trebui să sufere de dezavanta"', a mai zis Ursula von der Leyen.

Decizia iniţială din data de 20 martie a fost ca dintr-un buget de 56 de milioane de euro, Polonia să primească 30, Bulgaria 16, iar România 10. Reprezentanţii asociaţiei susţin că "suma totală este o jignire" pentru efortul făcut de fermierii din estul Europei iar, evident, împărţirea acestei sume este, în mod evident, în defavoarea României, încă o dată.

