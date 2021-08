Tily Niculae, infectată cu NOROVIRUS: Mi-a pus perfuzii și s-a spart vena. Mi-a apărut HEMATOM

Tily Niculae a trecut prin momente dificile, după ce a fost infectată cu norovirus și a mers la spital din cauza simptomelor de nesuportat.

Vedeta a povestit care au fost simptomele resimțite în urma infectării cu noul virus, care a apărut inițial la Râșnov, județul Brașov.

Norovirusul provoacă o gastroenterocolită severă, iar Tily Niculae s-a simțit foarte rău, având stări de vomă, dureri abdominale și alte simptome.

Mai mult, actrița a povestit și că virusul se transmite pe cale virală, din cauza unei igiene precare.

"Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrie. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare. Gastroenterita presupune episoade de vomă, moleșeală, dureri de stomac, asta presupune, dar odată declanșate episoadele de vomă, tu nu știi dacă ai două, trei, zece sau douăzeci. Nu a fost cazul, dar tocmai de aia m-am dus pentru perfuzii. Este virală, am înțeles din spusele oamenilor din comunitatea mea că este epidemie de un nou virus, norovirus. Îl poți da mai departe, da, bine, e 50-50 pentru că tu îl contactezi viral, dar, de exemplu, în momentul când e să-l dai mai departe, îl dai printr-o igienă precară. De exemplu, dacă ai avut un episod de vomă, nu te-ai spălat corespunzător pe mâini și după aia pui mâna pe altcineva sau pe un aliment pe care-l împartți cu altcineva", a declarat Tily Niculae la Antena Stars.

Lui Tily Niculae i-a apărut un hematom

Ghinionul nu s-a oprit aici pentru Tily Niculae. După ce s-a infectat cu norovirus și a stat pe perfuzii, actriței i-a apărut un hematom din cauză că i s-a spart o vena, lucru care a speriat-o foarte tare. Chiar dacă hematomul este încă acolo, Tily spune că durerea a dispărut.

"Mi-a apărut și un mic hematom că s-a spart vena și m-am spriat foarte tare, pentru că a început să mă doară dintr-odată și nu știam ce Dumnezeu e, pentru că se umflase puțin. Am pus niște gheață, așa cum m-au învățat, și m-a mai lăsat durerea. Dar el încă există, bine, hematomul când se formează durează câteva zile", a completat ea.

Pericolul norovirusului: ”gripa stomacului”. E rezistent la detergenți și la razele UV

Grupurile de norovirus sunt rezistente la dezinfectarea cu detergenți și ultraviolete, potrivit noilor cercetări. Necesitatea de a revizui practicile actuale de igienizare care vizează protejarea oamenilor de aceste virusuri reprezintă o preocupare la nivel mondial.

Cercetarea, condusă de dr. Danmeng Shuai, profesor la Universitatea George Washington, și dr. Nihal Altan-Bonnet, cercetător de la Institutul Național de Sănătate din SUA, este publicată în revista „Environmental Science & Technology”.

Infecția cu norovirus este o afecțiune contagioasă care se transmite extrem de rapid. Expunerea la numai 18 particule de virus poate conduce la infectare, prin comparație cu cele aproape 1.000 de particule, în cazul gripei. Epidemiile sunt mai frecvente în lunile de iarnă, având în vedere că oamenii petrec mai mult timp impreună în spații închise.

Norovirusul poate rezista unei game largi de detergenți chimici, unei temperaturi de până la 60 de grade Celsius, cât și înghețului. Totodată, poate supraviețui pe suprafețe, cum ar fi clanțele și fețele de masă, timp de aproape două săptămâni. În apele subterane, Norovirusul rezistă timp de luni sau chiar ani.

Potrivit cercetătorilor, sunt necesare studii viitoare pentru a afla dacă anumite tipuri de soluții de curățare sau doze mai mari de lumină UV ar degrada membrana de protecție și / sau ar distruge virusurile din interior.

În cele din urmă, cercetarea ar putea fi utilizată pentru a elabora metode de dezinfectare mai eficiente care ar putea fi utilizate pentru curățarea suprafețelor acasă, în restaurante și în locuri în care norovirusul se poate răspândi și poate provoca focare, cum ar fi pe navele de croazieră.

„Rezultatele studiului nostru reprezintă un pas înainte în furnizarea de linii directoare riguroase pentru controlul agenților patogeni, în special în mediul nostru construit și pentru protecția sănătății publice”, spune Altan-Bonnet, citat de 20min.es.