Data actualizării: 19:39 24 Oct 2025 | Data publicării: 19:39 24 Oct 2025

TikTok, folosit ca „vitrină” pentru droguri. Un bărbat s-a folosit de platformă pentru marketing
Autor: Alexandra Curtache

shelby-ireland-GHVBpTkSqfs-unsplash Foto: Unsplash
 

Un bărbat și-a promovat activitatea de trafic de droguri pe platforma TikTok, unde a atras potențiali clienți direct.

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost arestat în Asti după ce și-a promovat activitatea de trafic de droguri pe platforma TikTok, unde a atras potențiali clienți direct prin rețelele de socializare, conform Fanpage.

Carabinierii au descoperit la domiciliul său cantități importante de marijuana și instrumente folosite pentru vânzarea drogurilor.

Cazul a fost descoperit de carabinierii stației Castello d’Annone, în colaborare cu secțiile de poliție judiciară ale Parchetului din Asti. Bărbatul folosea contul său de TikTok pentru a-și promova activitatea, postând mesaje și videoclipuri menite să atragă clienți, o metodă de „marketing” care s-a dovedit costisitoare pentru el.

Percheziție la domiciliu: descoperiri surprinzătoare

Pe 14 octombrie, forțele de ordine au efectuat o percheziție la apartamentul suspectului din centrul orașului Asti. Ancheta a relevat că locuința fusese transformată într-un punct de vânzare cu amănuntul a drogurilor.

În timpul inspecției, carabinierii au găsit aproximativ un kilogram de marijuana, balanțe de precizie și materiale de ambalare, toate fiind confiscate.

Clienții „recrutați” prin social media

Suspiciunile autorităților au fost ridicate de numărul mare de persoane care intrau și ieșeau din apartament, fără să locuiască în zonă. Monitorizarea profilului TikTok al bărbatului a confirmat suspiciunile: acesta își anunța frecvent „oferta” și încerca să atragă noi clienți prin platforma de socializare.

Arest preventiv

În urma descoperirilor, bărbatul a fost arestat și dus la Penitenciarul Alexandria, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc. Autoritățile avertizează asupra riscurilor utilizării rețelelor sociale pentru activități ilegale, mai ales când acestea devin vizibile unui public larg.

