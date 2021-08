Tiara vinde accesorii în Vama Veche pentru a-și opera cățelul paralizat. Oana Zamfir: Operația costă 10 mii de lei

”Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult după ce se termină barurile, stă în fiecare seara Tiara, o fetiță de 11 ani care își vinde accesoriile făcute cu mâna ei. Banii strânși sunt pentru cățelul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate, despre care vorbește cu un zâmbet pe față, semn că speră să îl facă bine. Operația costă 10 mii de lei, ea a reușit să strângă 6 mii până acum. Mi s-a părut cel mai bun loc de unde pot cumpăra amintiri din Vamă dar cel mai tare mi-a plăcut că Tiara s-a oferit să monteze un lanț unui pandantiv sub ochii mei. Mi-a spus că are aparatul de dat găuri cadou de la mama doar de o lună. Pană să-l aibă lipea tot ce crea. Tiara este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o lunile astea. De la ea am cumpărat amintiri și am furat niște optimism.” a scris jurnalista Oana Zamfir, de la Digi24, pe Facebook, acolo unde a publicat mai multe fotografii cu micuța care strânge bani ca să-și facă bine cățelul.

Tot mai mulți oameni vor să doneze de la distanță

Postarea jurnalistei a devenit virală și tot mai mulți oameni s-au oferită să doneze, cerând un cont IBAN. În urmă cu câteva minute, jurnalista a scris: ”Oameni buni, până diseara, cu ajutorul unor prieteni care sunt in continuare în Vamă, încerc să intru în legătură cu părinții Tiarei pentru detalii legate de modalitatea de donare.O precizare care merită făcută: când am cunoscut-o pe Tiara am asaltat-o blând cu întrebări și am simțit că se simțea copleșită. I-am spus numele meu și meseria, i-am spus că aș vrea să postez povestea ei pe Fb și i-am cerut permisiunea să îi fac câteva poze. A acceptat și am mai povestit puțin, în încercarea mea de a nu o speria. Asta ca să înțelegeți de ce nu am ajuns până la întrebări legate de IBAN. Plus faptul că nici prin cap nu mi-a trecut că povestea ei va devenit viralul zilei. Până diseară revin cu detalii. Mulțumesc pentru mesajele voastre!”.

