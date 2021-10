Theo Rose, imagine de INFARCT: "N-am chiloți, crăpați de râs!" Constantin Enceanu, reacție

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul românesc și chiar dacă mulți o iubeau pentru vocea sa și pentru felul de a fi, emisiunea "Bravo, ai stil" a făcut-o să crească și mai mult în ochii publicului și să ajungă la inima lor.

După ce s-a vindecat a doua oară de COVID-19, Theo Rose a decis să participe la un eveniment monden și și-a pregătit atent o ținută de-a dreptul surprinzătoare, care a lăsat loc multor comentarii, unele bune, altele acide, inclusiv din partea vedetelor.

Mai exact, cântăreața s-a îmbrăcat într-o rochie neagră, cu spatele gol, dar care avea și mai multe decupaje. Mai mult, rochia lăsa să se înțeleagă că nu poartă lenjerie intimă, lucru care i-a stârnit pe mulți.

"Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez.

Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs. N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante", a povestit Theo Rose pe pagina ei de Instagram.

Constantin Enceanu, reacție neașteptată după imaginea cu Theo Rose

"Cam goală!", a scris Constantin Enceanu la fotografia cântăreței.

"Sunt pe jos! (n.r. de râs)", i-a răspuns Theo Rose.

Fanii artistei, val de reacții

- "Păcat că îndemnați copiii la desfrâu prin purtarea de rochii fără chiloți pe dumneavoastră și nu vă mai satura pământul de machiaje scumpe la ochi"

- "Traiască familia ta de nu ești bombă"

- "Am și eu o întrebare... Ești reală sau păpușă?"

- "Pune-ți chiloți pe tine, Theodora"