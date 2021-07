Tenis: Emma Răducanu, mesaj pentru susținători după ce a abandonat la Wimbledon

Noua senzație a tenisului feminin, tânăra Emma Răducanu cu origini românești, a spus că a fost forțată să renunțe la turneul de la Wimbledon din motive de sănătate, după ce a avut dificultăți la respirație și după ce a amețit pe teren.

Potrivit The Sun, jucătoarea de tenis de 18 ani nu a putut să mai continue partida din a patra rundă de la Wimbledon în care a întâlnit-o pe australianca Ajla Tomljanovic. Britanica cu origini românești a abandonat după ce a pierdut primul set cu 6-4 și era condusă în al doilea cu 3-0.

„Hei tuturor, am vrut să vă anunț că mă simt mult mai bine în această dimineață. În primul rând vreau să o felicit pe Ajla pentru o prestație extraordinară și îmi pare rău că meciul nostru s-a terminat așa. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unei mulțimi extraordinare în această săptămână și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă. La finalul primului set, după câteva ture extrem de intense, am început să respir cu greutate și să mă simt foarte amețită”, a transmis Emma, născută din tată român și mamă de origini chineze.

Jucătoarea are un viitor strălucit

„Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și în ciuda faptului că este cel mai greu lucru să nu pot să duc turneul Wimbledon până la final pe teren, nu am fost suficient de bine încât să continui. Vreau să le mulțumesc celor care m-au încurajat la fiecare meci, am vrut atât de mult să câștig pentru voi! Vreau să le mulțumesc și All England Club, echipei mele, Federației Engleze de Tenis, părinților și prietenilor mei”, a mai avut de spus Emma Răducanu.

„Noaptea trecută mă va ajuta pe termen lung să înțeleg ce trebuie să ai ca să faci performanță. Voi prețui și sărbători tot ce am reușit împreună și voi reveni mai puternică! Abia aștept să văd ce va urma în aventura aceasta!”, a conchis Emma.