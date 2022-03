Record! Temperaturile din Antarctica au șocat oamenii de știință

Oamenii de știință au fost șocați luna aceasta când o stație de cercetare din Antarctica a raportat vreme extraordinar de caldă. Temperatura de la stația de cercetare Concordia de pe vârful Domului C, Platoul Antarctic, cunoscut de obicei ca cel mai rece loc de pe Pământ, a crescut la uluitorul nivel de -11,5 grade Celsius pe 18 martie.

Temperatura maximă normală pentru timpul zilei este de aproximativ -49 de grade Celsius, ceea ce face ca citirea din 18 martie să fie cu aproximativ 38 de grade Celsius mai caldă decât în ​​mod normal. Dacă Organizația Meteorologică Mondială ar urmări cu adevărat această măsurătoare, oamenii de știință spun că probabil ar stabili un record mondial.

???? The recent extraordinary heatwave in Antarctica appears to have set a new World Record for the largest temperature excess above normal (+38.5 °C / +69.3 °F) ever measured at an established weather station. pic.twitter.com/1Z5AiG4DU5