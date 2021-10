Telescopul Hubble a surprins coliziunea a două galaxii. Un fenomen similar se va întâmpla și cu galaxia noastră / FOTO

La aproximativ 100 de milioane de ani-lumină distanță, două galaxii oferă astronomilor o avanpremieră despre soarta Căii Lactee.

Fiind situate atât de aproape încât sunt clasificate sub un singur nume, Arp 91, galaxiile spirale NGC 5953 și NGC 5954 sunt în proces de fuziune. Detaliile acestei fuziuni sunt vizibile într-o nouă imagine de la telescopul spațial Hubble.

These two intertwined spiral galaxies, named Arp 91, are more than 100 million light-years from Earth. Galaxy interactions are common and important to galaxy evolution.https://t.co/ZN1dca86HC pic.twitter.com/XX49H4F5RD