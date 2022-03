"Te umilesc, te înjură, te amenință". Corina Caragea, mărturisire sinceră: Pot părea sălbatică!

"Programul meu începea înainte de pandemie la 12 sau la 15, până seara la 21. Ședința de sumar, scris știri, vizionat materialele venite de pe teren de la reporteri, mers la montaj și abia apoi la machiaj și studio. Aveam și o săptămână doar pentru redacție. Cea mai dificilă era săptămâna cu jurnalul de dimineață. Și este în continuare. Din cauza alarmei care sună prea devreme. Meciurile jucate seara sau peste noapte au rămas în sarcina noastră, a prezentatorilor, și nu e deloc ușor să te aduni așa devreme, iar timpul pentru machiaj se scurtează, pe repede-înainte. Fetele mă știu de 15 ani și merge repede totul, din fericire. Mă bazez pe ele. Și atunci când ajung din montaj cu 10 minute înainte de jurnal, din altă clădire, după o luptă cu nămeții sau ploaia, ele mă aranjează perfect", a spus Corina Caragea pentru viva.ro.

"Orice ai face, lumea te va judeca"

Întrebată dacă s-a lovit vreodată de prejudecăți, privind frumusețea ei, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a mai spus: "Da, cum să nu? Oricât aș încerca eu să schimb această părere, nu voi reuși. Oricât ai arăta oamenilor, nu va fi destul. Orice ai face, lumea te va judeca. Este o lecție învățată de-a lungul timpului. De aceea, nici nu mă străduiesc. Să creadă ce vor. Fie că o fac din invidie, fie din frustrare și propria nemulțumire, nu mă interesează decât ce cred apropiații. Social media le dă o voce tuturor și mulți, ascunși în spatele unei tastaturi, te judecă, te umilesc, te înjură, te amenință. De fapt, sunt și ei tot fanii tăi. Dar nu știu încă".

"Aleg cu precauție pentru ce și cine mă irosesc"

"Cred că cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru oricine. Sunt o bază importantă. Am intrat în lumea asta care te poate vrăji ușor încă din liceu, când eram model. Dar tata mă ducea uneori la castinguri sau mă aștepta noaptea, după repetițiile pentru emisiune. Nu am prieteni celebri, influenți, bogați. Am o mână de prieteni de o viață, adevărați, nu de conjunctură. Nu mi-am construit celebritatea pe o asociere de imagine cu vreo vedetă controversată. Cred că ce e val ca valul trece și că orice construcție, dacă nu are o fundație solidă, se dărâmă ușor. Am preferat să nu depind de nimeni, să mă bazez doar pe mine și să mă prețuiesc. Aleg cu precauție pentru ce și cine mă irosesc. Cui îi dăruiesc timpul și încrederea mea. Pot părea sălbatică, dar nu mă interesează", a spus Corina Caragea.

