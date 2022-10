Tatăl Simonei Halep, primul mesaj după ce tenismena a fost supendată pentru dopaj: "Am vorbit cu ea"

Stere Halep spune că este sigur că adevărul va ieși la lumină. Acesta spune că a discutat cu Simona Halep și starea ei este foarte bună, pentru că știe că nu a greșit.

"Ce putem să vedem... Vedem un lucru normal care se poate întâmpla oricui. Specialiștii vor constata. Trebuie răbdare și Dumnezeu va scoate la lumină adevărul. Noi suntem curați în suflet. Simona este curată. Niciodată n-a luat Simona Halep așa ceva. Puteți să întrebați pe oricine și antrenorii cu care a lucrat, Simona e unicată la așa ceva. Am stat de vorbă cu ea, mereu discutăm. Starea Simonei este foarte bună pentru că în suflet e curată. N-are de ce să se teamă," a spus Stere Halep pentru Antena 3.

Ilie Năstase: "Poate i-a dat medicul vreun medicament"

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat că este posibil ca medicul Simonei Halep să îi fi administrat un medicament interzis care să o ajute în perioada în care a fost accidentată, dar a subliniat că singura care poate da informaţii este ea.



"Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu", a spus Ilie Năstase

Federația Română de Tenis: "Este exclus dopajul voluntar"

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat că exclude varianta unui dopaj voluntar în cazul jucătoarei Simona Halep, testată pozitiv la substanţa roxadustat.



"Departe de mine gândul că Simona ar putea face aşa ceva, mai ales că a avut o carieră strălucită şi bazată pe muncă. În perioada în care Simona a început ascensiunea şi bătea toate vedetele care dominau tenisul mondial, era verificată cam de 20 de ori pe an. Deci puţin probabil ca cineva să gândească că la rangul ei ar putea să se dopeze. Ea întotdeauna a fost o sportivă care a jucat şi a câştigat corect. Eu exclud varianta dopajului", a declarat Cosac pentru Agerpres.



Oficialul FRT a precizat că până nu există o a doua probă federaţia nu poate lua o decizie în ceea ce priveşte suspendarea sportivei.



"Din punctul meu de vedere situaţia nu este clară. Până nu apare a doua probă, până nu va fi verificat, să se vadă exact ce se întâmplat, nu putem lua noi o hotărâre sau o decizie definitivă", a completat Cosac.



El a făcut o paralelă cu un alt caz de dopaj, cel al Laurei Coman, depistată pozitiv la o substanţă, care s-a dovedit ulterior că se afla în corpul sportivei într-o cantitate mult prea mică pentru a putea fi considerat dopaj.

