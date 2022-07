Tatăl româncei ucise de rechin în Egipt a aflat de la știri despre tragedie. "Al treilea an mergea la Hurghada, era ca acasă"

Românca ucisă de rechin într-o stațiune din Egipt era din Suceava. Este vorba despre Roxana Donisan, în vârstă de 40 de ani, funcționară la Direcția de Finanțe. Femeia își cumpărase două sejururi în Egipt, pentru o vacanță mai lungă (Vezi AICI știrea). A mai fost acolo și în anii precedenți, doar că însoțită. În acest an a mers singură deoarece a prins ultimele bilete. Tragedia a șocat întreaga lume, dar mai ales pe familia Roxanei. Tatăl ei a aflat despre cele întâmplate de la știri. Bărbatul spune că fiica sa iubea foarte mult călătoriile.

"Călătoriile, într-adevăr, dacă nu și-a găsit jumătatea, ieșirea ei era în turism și s-a dus. A văzut și China, a văzut și Asia de Sud-Est, Europa toată. Și Rusia, înainte de problemele care sunt acolo. I-am zis eu că fusesem din anii 80, când erau lucrurile cât de cât normale, și i-am zis domnule, du-te și vezi un Petersburg, Sankt-Petersburg, care merită văzut. Și Moscova chiar. Kievul, că atunci erau toate la un loc...", a povestit tatăl Roxanei pentru Pro Tv.

Românca era pentru a treia oară în acea stațiune din Egipt

"Al treilea an mergea la Hurghada, era familială, era ca acasă și sportul ei preferat. De la 4 ani am dat-o la bazinul de înot și a îndrăgit sportul ăsta, iar iarna patinajul. Astea erau sporturile ei preferate. Ultima dată am vorbit miercuri sau joi cu telefoanele care le avem, nu performante, așa, dar am putut vorbi. Zic, indiferent cât costă. În rest, dacă apărea situații deosebite avem o vecină, și pe Whatsapp sau pe așa ... comunica. Stă la etajul 3 aici, pe scară cu noi. Plus că-i tot aceeași zodie a Gemenilor și se împăcau foarte bine.", a mai spus acesta.

Vesta cumplită, aflată de tată de la știri

Tatăl Roxanei spune că a aflat de la știri despre această cumplită tragedie.

"Primul semnal l-a dat televiziunea, poate că a dat și mai repede, dar noi am văzut la ora 15 pe postul Realitatea, și-a fost primul semn de întrebare, pentru că și informația era incompletă, era sumară.

După o oră a venit cu informația că e o doamnă de 40 de ani. Roxana avea 44 împliniți pe 17 iunie, și la ora 17 a sunat la ușă poliția să ceară informații privind aparținătorii, și bineînțeles că i-am dat adresa noastră care coincidea cu domiciliul ei, număr de contact, telefonul și zice să aveți telefonul lângă dumneavoastră, că o să vă sune nu știu, ori ambasada ori consulatul și într-adevăr n-a trecut 20 de minute și mi-a sunat consulul Alin Gabriel, Dumnezeu să-i dea sănătate, cât s-a ocupat și se ocupă văd în continuare, cel puțin promisiunile după discuția de astăzi, ne ușurează cumva, mă bucură. Mai ales că din discuții cu alte cunoștințe care au avut necazuri similare sau aproape similare, unul spunea, domnule, durează o lună de zile, durează 2 luni de zile și așa mai departe.", a mai spus tatăl cu ochii în lacrimi.

