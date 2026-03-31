Țara europeană care a amânat închiderea centralelor pe cărbune cu 13 ani

Italia urmează să amâne până în 2038, cu 13 ani mai târziu decât se planificase inițial, închiderea definitivă a centralelor sale pe cărbune, conform unui proiect de lege adoptat marți de camera inferioară a Parlamentului.

Această mișcare semnalează disponibilitatea Guvernului de dreapta, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni, de a reduce politicile anti-schimbări climatice, în contextul provocărilor tot mai mari legate de aprovizionarea cu energie, declanșate de conflictul din Iran.

Italia are în prezent patru centrale pe cărbune aflate în stand-by, dintre care trei sunt deținute de Enel (ENEI.MI), cea mai mare companie de utilități din țară.

Ministrul Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat că acestea ar putea fi reactivate dacă conflictul din Orientul Mijlociu va provoca o criză energetică.

Conform planului său energetic și climatic din 2024 (PNIEC), Italia urma să renunțe definitiv la cărbune până la sfârșitul anului 2025. Decretul care amână termenul limită până în 2038 trebuie aprobat de Senat, dar acest lucru este așteptat pe scară largă, având în vedere sprijinul Guvernului.