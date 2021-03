Tânăr pompier prahovean, medaliat de Klaus Iohannis după o intervenţie salvatoare

"Desi este foarte tanar, este un profesionist desăvârșit, cu o experiență de 8 ani, dar în primul rând un om un suflet mare.În urma cu un an plt. Popa Constantin se afla împreună cu fratele său, maistru militar la USISU Ciolpani, in timpul liber, in apropierea locuinței.Cei doi au asistat la producerea unui accident grav între doi biciclisti, în urma impactului fiind răniți, unul dintre aceștia intrând în stop cardio-respirator.

Salvatorul a procedat, de îndată, la efectuarea manevrelor de resuscitare timp de aproximativ 20 de minute până la sosirea echipajului SMURD.Constantin este pompier- paramedic, fiind încadrat pe ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiesti.

Astazi, a primit cu multa emoție Medalia Naţională 'Pentru Merit' clasa a III-a cu însemn pentru militari, conferită de preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, 'în semn de apreciere pentru contribuția importantă, adusă la îndeplinire cu succes a misiunilor specifice'", transmite ISU Prahova.