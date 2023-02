Surse americane insistă că balonul chinezesc era militar. Beijingul ar fi spionat Japonia, India, Taiwan și Filipine în același mod

Mai multe surse au declarat pentru Washington Post că astfel de baloane au fost folosite pentru a colecta informații și despre țări relevante din punct de vedere strategic.

Japonia, India, Taiwan și Filipine s-au numărat printre aceste țări, notează BBC.

Oficialii chinezi au negat deja folosirea unor astfel de baloane pentru supraveghere.

Un oficial a declarat pentru Washington Post că comunitatea de informații americane suspectează că unele dintre baloane au fost lansate din Hainan, o insulă din sudul Chinei, care găzduiește o bază militară navală.

Citând un oficial înalt al administrației Biden, CBS News a confirmat că comunitatea de informații americane suspecta faptul că balonul face parte, în cuvintele sale, dintr-un „program de supraveghere aeriană condus de Armata Populară de Eliberare din Hainan”.

Luni, SUA a informat 40 de țări aliate despre presupusul spionaj, a confirmat un oficial înalt al administrației Biden pentru CBS News.

În acel briefing, secretarul de stat adjunct Wendy Sherman a dezvăluit, de asemenea, că un balon a navigat în jurul lumii și în 2019, fiind observat deasupra regiunilor Hawaii și Florida.

Potrivit oficialului administrației Biden, un grup de lideri ai Congresului american responsabili cu supravegherea problemelor naționale de informații, cunoscut sub numele de Gang of Eight, va fi informat miercuri cu privire la evoluție, iar Congresul va fi actualizat joi,

Săptămâna trecută, Pentagonul a declarat că un al doilea balon spion chinez a fost zărit peste Costa Rica și Venezuela.

Descoperirea presupuselor baloane spion a provocat o dispută diplomatică între SUA și China.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anulat o călătorie la Beijing, care urma să aibă loc la doar câteva zile după ce balonul a fost detectat pentru prima dată. Ar fi fost prima întâlnire de acest gen între cele două țări în ultimii ani.

„Aceasta este o acțiune inacceptabilă și iresponsabilă”, a spus el. „Este și mai iresponsabil să faceți asta în ajunul unei vizite de mult planificate”.

Oficialii americani ai apărării au declarat anterior că cel puțin trei baloane spion chineze au zburat deasupra țării în timpul președinției lui Donald Trump.

Și potrivit oficialilor americani, balonul doborât a zburat deasupra Canadei și statului Alaska, înainte de a ajunge în statul american Montana, care găzduiește o serie de puncte geografice sensibile la informații despre rachete nucleare.

Luni, Marina SUA a lansat imagini cu resturile balonului.

Se credea că avea o înălțime de aproape 60 m, iar oficialii au spus că resturile s-au extins pe 11 km, în Oceanul Atlantic.

