Supraodorizare accidentală a gazelor naturale la Mioveni. Distrigaz Sud Rețele explică situația

Potrivit unui comunicat transmis de Distrigaz Sud Rețele, incidentul a fost cauzat de o supraodorizare accidentală a gazului natural, produsă în urma unei disfuncționalități la stația de reglare-măsurare Colibași, aparținând sistemului național de transport operat de TRANSGAZ.

Incidentul, provocat de o disfuncționalitate tehnică la stația Colibași

Conform datelor oficiale, evenimentul s-a produs în jurul orei 14:45, când, din cauza unei defecțiuni tehnice, în gazul natural livrat către localitatea Mioveni s-a introdus o cantitate mai mare de etil mercaptan decât în mod normal. Substanța, utilizată pentru odorarea gazului, adică pentru a-i conferi mirosul specific care permite depistarea scurgerilor, a fost dozată peste concentrația standard.

„În urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Colibași, din cadrul sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs astăzi, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din județul Argeș”, a transmis Distrigaz Sud Rețele.

Mirosul puternic de gaz nu este periculos pentru populație

Specialiștii companiei au explicat că, deși mirosul poate fi incomod și alarmant, supraodorizarea nu reprezintă un pericol pentru siguranța locuitorilor.

„Prezența în concentrație mai mare a acestei substanțe nu prezintă un pericol pentru siguranța populației”, precizează comunicatul.

Etil mercaptanul, substanța responsabilă pentru mirosul caracteristic al gazelor naturale, este adăugat în mod controlat pentru detectarea scurgerilor. În cazul incidentului de la Mioveni, concentrația crescută provoacă doar un miros intens, dar fără riscuri toxice sau inflamabile.

Echipele Distrigaz, pe teren pentru a gestiona sesizările

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că mai mulți clienți au sesizat compania în legătură cu mirosul persistent de gaz, iar echipele de intervenție s-au deplasat imediat în teren.

„Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru tratarea tuturor solicitărilor primite din partea clienților”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții companiei îi sfătuiesc pe locuitori să nu intre în panică, dar să sesizeze în continuare orice situație neobișnuită la dispeceratul de urgență al furnizorului, pentru a exclude eventuale scurgeri reale de gaz.

Distrigaz Sud Rețele - lider în distribuția gazelor naturale

Distrigaz Sud Rețele, parte a grupului ENGIE România, este liderul național în distribuția gazelor naturale, cu o experiență de peste 50 de ani în domeniu. Compania deservește 2.270.000 de clienți printr-o rețea de aproximativ 23.800 de kilometri, operând în 1.398 de localități din 20 de județe, printre care și Argeșul, unde s-a produs incidentul de joi.

Cu 2.842 de angajați, societatea are o acoperire extinsă în sudul și centrul țării, incluzând municipiul București și județe precum Brașov, Prahova, Constanța, Dolj, Galați și Teleorman.

Incidentul de la Mioveni nu implică riscuri pentru populație, însă autoritățile și specialiștii Distrigaz monitorizează situația pentru a preveni orice efect secundar asupra rețelei locale de distribuție.

Mirosul intens de gaz resimțit în mai multe zone este, potrivit experților, un efect temporar al supraodorizării, care va dispărea pe măsură ce fluxul de gaz revine la concentrațiile normale.

Distrigaz Sud Rețele a asigurat locuitorii că siguranța alimentării cu gaze nu a fost compromisă, iar echipele sale rămân mobilizate pentru a răspunde rapid tuturor sesizărilor.