Suporterii Rapidului au dat lovitura! Au găsit scenografia pregătită de suporterii FCSB-ului înainte de derby: Vă stricăm 'surpriza'! - foto

Ultrașii Rapidului din Peluza Nord spun că au aflat locația în care suporterii FCSB-ului au pregătit scenografia pentru meciul de duminică seară. Rapidiștii au făcut câteva poze și le-au publicat pe rețelele de socializare, stricând 'surpriza'.

'Urmărim să nu fim urmăriți!

Peluza Nord Steaua, v-ați pregătit degeaba, vă stricăm 'surpriza'.

Pentru reclamații, sunați la numărul 22.22.22, să le spuneți că... știți voi. Deja ne-am adjudecat victoria.', a scris Peluza Nord - Rapid București, pe Facebook.

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că speră ca în partida de duminică seara cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii, formaţia sa să arate suporterilor că este mai bună.

'Se ştie ce înseamnă acest meci pentru Rapid, pentru fanii noştri. Suntem conştienţi că va fi un meci foarte greu, dar în acelaşi timp suntem dornici de victorie. Mâine vom juca la victorie, jucăm pe Giuleşti şi sper să fie un meci spectaculos. Chiar dacă întâlnim o echipă valoroasă, sper să ne impunem. E un derby al României, de-a lungul timpului au fost meciuri spectaculoase între cele două echipe.', a spus Mutu.

'Mă bucur că fac şi eu parte din istoria acestui club şi joc acest derby. Nu trebuie însă să ne apese importanţa acestui meci, ci din contră, să ne ambiţioneze şi să ne responsabilizeze. Trebuie să fim responsabili şi să dăm totul pentru Rapid. Mâine sper să arătăm suporterilor noştri că suntem mai buni', a mai afirmat Adrian Mutu.

Mutu susţine că FCSB este o echipă valoroasă indiferent de jucătorii pe care îi va trimite duminică seara în teren

'Nu ştiu dacă FCSB va odihni jucători sau nu. Indiferent cine intră pe teren mâine, FCSB rămâne o echipă valoroasă. Cred că acest meci e important şi pentru ei şi că îl tratează ca pe un derby. FCSB e o echipă ofensivă, a dovedit-o, deci ne aşteptăm să ne atace, e normal. Sunt sigur că şi ei vor să câştige acest meci, dar suntem pregătiţi', a adăugat tehnicianul.

Până la încheierea perioadei de transferuri, Adrian Mutu speră ca oficialii clubului giuleştean să mai realizeze două transferuri.

'Am avut o săptămână mai dificilă pentru că am avut nişte pierderi importante după meciul cu CFR Cluj. Pe final de săptămână am început să respir mai uşor când au venit cei doi jucători noi. Acum nu suntem în efectiv complet, dar vom fi la următoarele meciuri. Suntem 20 în momentul ăsta, chiar dacă avem şi mulţi tineri în lot. Eu cred că ar mai trebui să vină doi jucători pentru că avem mulţi tineri în lot. Nu că nu îmi place să îi am, dar campionatul este lung şi am văzut ce se poate întâmpla, ce ghinion am avut chiar la primul meci şi azi suntem fără trei jucători importanţi', a explicat antrenorul.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa are ocazia să îşi arate adevărata faţă în derby-ul cu FC Rapid, după ce joi a fost învinsă de FC Saburtalo Tbilisi, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

'Întâlnim o echipă cu un nume în fotbalul românesc. Jucăm pe noul Stadion Giuleşti unde cu siguranţă va fi o atmosferă incendiară, ştim toţi cât de fanatici sunt suporterii rapidişti. Dar noi trebuie să fim pregătiţi. Rapid a pierdut greu în prima etapă pe terenul campioanei, a făcut un joc bun şi cu puţină atenţie putea scoate un egal.', a spus Petrea.

'Aşa că ne aşteptăm la o partidă disputată şi dificilă din care sper să scoatem cât mai mult. Nici nu am avut prea mult timp să ne gândim la ce s-a întâmplat joi în Conference League. Într-adevăr, am pierdut un joc după o evoluţie nu foarte satisfăcătoare, dar acum avem prilejul să arătăm adevărata faţă a echipei noastre', a mai afirmat Petrea.

'Nu pot să mă declar mulţumit de acest început de sezon, asta e clar'

'Nu pot să mă declar mulţumit de acest început de sezon, asta e clar. Căutăm explicaţii, dar mai degrabă soluţii pentru a trece de acest moment, unul nu tocmai plăcut. O primă explicaţie ar fi că nu suntem 100% pregătiţi, nu avem ritm de joc. Deşi am alergat la ultimul meci, trebuie să ne dozăm mai bine efortul, să fim mai eficienţi. Sper ca de mâine seară să fim mai lucizi. Rapid mi se pare o echipă bună, experimentată, are suporterii în spate... deci o echipă puternică. În Giuleşti e ceva special, au suporteri pătimaşi, dar noi trebuie să fim preocupaţi doar de ce se întâmplă în teren, nu de ce e în tribună', a adăugat antrenorul.

Întrebat dacă în partida cu Rapid va menaja o parte dintre titulari în perspectiva meciului retur cu FC Saburtalo Tbilisi din Conference League, Petrea a răspuns:

'Ne gândim. Ţinând cont că suntem la început de sezon şi încă nu suntem puşi la punct 100% fizic şi tehnico-tactic, e posibil să facem nişte schimbări, dar nu pentru a menaja, ci pentru a da minute şi altor jucători. Vom vedea. Noi fiecare meci îl tratăm cu profesionalism. Eu nu consider că e un meci oarecare, e un derby pe care trebuie să-l tratăm ca atare. Nu ne vom menaja cu Rapid, indiferent cine va intra pe teren'.

Fundaşul Valentin Creţu va absenta de la meciul de duminică seara din cauza unei accidentări

'Vali Creţu nu îşi va permite niciodată să înjure staff-ul tehnic. Nu s-a întâmplat, nu există aşa ceva. Sunt informaţii greşite. El nu e exclus din lot pentru că a înjurat staff-ul, el pur şi simplu acum e accidentat, are o întindere care probabil îl va ţine o lună, mă rog, deja a a stat o săptămână', a explicat Petrea.

